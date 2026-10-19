Construcción de un puente de 310 mil millones de soums en Samarcanda: el trayecto se reducirá en 19 kilómetros (video)

Una vez que el nuevo puente de Samarcanda entre en servicio, la distancia entre el barrio de Shirin y el centro de la ciudad pasará de 23 a 4 kilómetros. Esta importante obra, que cruza el río Qoradaryo y tiene un valor de 310 mil millones de soums, conectará el nuevo barrio con la ciudad de Samarcanda y el aeropuerto internacional. El Presidente Shavkat Mirziyoyev conoció el proceso de construcción durante su visita a la región y destacó la importancia del proyecto para la población.

Puente de 780 metros: cifras clave

El puente en construcción sobre el Qoradaryo es uno de los proyectos principales destinados a desarrollar la infraestructura de transporte de Samarcanda. Sus características técnicas son las siguientes:

Costo del proyecto: 310 mil millones de soums.

Longitud: 780 metros.

Ancho: 29,8 metros.

Altura: 12 metros.

Calzada: 4 carriles.

Capacidad: hasta 25 000 vehículos por día.

El objetivo principal del puente es organizar eficazmente el flujo de transporte, reducir los atascos y mejorar la seguridad vial. Se espera que la nueva estructura facilite considerablemente el acceso al centro de la ciudad y al aeropuerto, especialmente para los residentes del barrio de Shirin.

Se ahorrarán 30 minutos entre Shirin y el centro

El aspecto más importante del proyecto es la reducción de la distancia y el tiempo. Actualmente, el trayecto desde el barrio de Shirin hasta el centro de Samarcanda es de 23 kilómetros; una vez que el puente esté operativo, esta cifra se reducirá a 4 kilómetros.

Como resultado:

la distancia al centro de la ciudad se reducirá en 19 kilómetros ;

el tiempo de viaje se reducirá en 30 minutos ;

se mejorará la conexión de transporte entre la ciudad y el nuevo barrio;

se crearán comodidades adicionales para llegar al aeropuerto;

se ampliará la capacidad de gestionar el flujo de transporte y reducir los atascos.

Por supuesto, el ahorro de tiempo real dependerá de las condiciones del tráfico y del flujo vehicular. Sin embargo, los indicadores establecidos en el proyecto significan que el nuevo puente podría tener un impacto significativo en los desplazamientos diarios de los habitantes de la ciudad.

«Este puente era uno de mis sueños»

El Presidente Shavkat Mirziyoyevrecibió información sobre las soluciones técnicas del proyecto, las capacidades de gestión del flujo de transporte y la importancia de la obra para la infraestructura urbana durante su visita.

En el lugar también se llevó a cabo una conversación con activistas locales. El jefe de Estado se refirió al potencial turístico de Samarcanda y a las cuestiones de desarrollo de la infraestructura urbana.

«Este puente era uno de mis sueños. Hoy, ese sueño se ha hecho realidad», dijo el Presidente.

Shavkat Mirziyoyev destacó que, mediante el desarrollo minucioso de los proyectos y la organización racional de la logística, es posible reducir los costos y acortar las distancias para las personas.

«¡Después de todo, esta ciudad es para la gente!» dijo el jefe de Estado.

Esta idea también expresa el objetivo principal del proyecto: las grandes construcciones no deben limitarse a erigir nuevas estructuras, sino que deben facilitar la vida de las personas y servir para ahorrar su tiempo y recursos.

Una nueva oportunidad para el potencial turístico de Samarcanda

El Presidente señaló que el número de turistas que visitan nuestro país está aumentando. Destacó que, si en 2016 llegaron 1,2 millones de turistas a Uzbekistán, hoy la cifra anual alcanza los 5 millones.

El jefe de Estado subrayó que, en un contexto de competencia internacional, Uzbekistán debe fortalecer su posición y, para ello, es necesario desarrollar eficazmente el sistema de transporte y logística.

La importancia de tales proyectos para Samarcanda es grande. Porque la ciudad no es solo un centro cultural e histórico importante del país, sino también uno de los destinos clave visitados por turistas extranjeros. Cuanto más cómodo sea el movimiento dentro de la ciudad, mejores condiciones se crearán para los turistas y los habitantes locales.

El nuevo puente sobre el Qoradaryo está destinado a mejorar las conexiones de transporte al unir el barrio de Shirin con la ciudad y el aeropuerto.

«Soy uzbeko, actúo por mi pueblo»

Durante la conversación, el jefe de Estado continuó con su idea de que las ciudades deben servir a los intereses de las personas, y también se refirió a la responsabilidad de cada individuo ante el pueblo y el país.

«En mi discurso de ayer, insistí repetidamente en las palabras “propio”, “nosotros mismos”, “nuestra identidad”, “lo nuestro”. Debemos vivir bajo el espíritu de las ideas: “Soy uzbeko, actúo por mi pueblo, estudio por mi pueblo, busco por mi futuro”», dijo Shavkat Mirziyoyev.

Estas reflexiones muestran que, junto con los proyectos de infraestructura, el factor humano, el conocimiento, la iniciativa y la responsabilidad ante la sociedad también son importantes para el desarrollo del país.

¿Qué aportará el nuevo puente a los habitantes de Samarcanda?

Una vez que el proyecto de 310 mil millones de soums entre en servicio, se espera que la conexión de transporte entre el barrio de Shirin y la ciudad de Samarcanda alcance un nuevo nivel. La reducción de la distancia en 19 kilómetros, la organización de la circulación en cuatro carriles y la capacidad de albergar hasta 25 000 vehículos por día son indicadores importantes para la infraestructura urbana.

La mayor importancia del puente radica en el ahorro de tiempo para las personas y en el acercamiento de las diferentes partes de la ciudad. Ahora, la tarea principal consiste en completar la construcción con calidad, garantizar un tráfico seguro y utilizar eficazmente las nuevas oportunidades de transporte.

Este proyecto en Samarcanda demuestra una vez más cuán vinculados están la infraestructura moderna y los intereses humanos en el desarrollo de la ciudad.