Nuevos precios de los modelos iPhone DUO y 18 Pro

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Nuevos precios de los modelos iPhone DUO y 18 Pro

Se han dado a conocer los precios de los smartphones de la serie iPhone 18 para el 6 de noviembre de 2026. Las ofertas incluyen el iPhone DUO, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. El coste de los dispositivos se determina según la capacidad de almacenamiento, el color y el tipo de tarjeta SIM.

Precios del iPhone DUO:

• Versión de 256 GB — 2699 dólares
• 512 GB — 3199 dólares
• 1 TB — 5499 dólares
• 2 TB — 6799 dólares

iPhone 18 Pro en configuración eSIM + eSIM:

• 256 GB Silver — 1519 dólares
• 256 GB Glacier — 1529 dólares
• 256 GB Black — 1519 dólares
• 256 GB Burgundy — 1519 dólares
• 512 GB — 1779 dólares
• 1 TB — 2899 dólares

iPhone 18 Pro Max en configuración eSIM + eSIM:

• 256 GB Black — 1699 dólares
• 256 GB Silver — 1709 dólares
• 256 GB Glacier — 1719 dólares
• 256 GB Burgundy — 1719 dólares
• 512 GB Black — 1949 dólares
• 512 GB Silver — 1999 dólares
• 512 GB Glacier — 1979 dólares
• 512 GB Burgundy — 1949 dólares
• 1 TB — 2649 dólares

iPhone 18 Pro en configuración SIM + eSIM:

• 256 GB Silver — 1579 dólares
• 256 GB Glacier — 1579 dólares
• 256 GB Black — 1649 dólares
• 256 GB Burgundy — 1649 dólares
• 512 GB — 1899 dólares
• 1 TB — 2799 dólares

iPhone 18 Pro Max en configuración SIM + eSIM:

• 256 GB Glacier — 1739 dólares
• 256 GB Black — 1719 dólares (precio promocional)
• 256 GB Silver — 1719 dólares
• 256 GB Burgundy — 1799 dólares
• 512 GB Black — 1999 dólares
• 512 GB Silver — 2019 dólares
• 512 GB Burgundy — 1999 dólares
• 512 GB Glacier — 2019 dólares
• 1 TB Black — 2649 dólares
• 1 TB Burgundy — 2649 dólares
• 1 TB Glacier — 2999 dólares
• 1 TB Silver — 2799 dólares

Los precios indicados corresponden al 6 de noviembre de 2026. Los precios en los puntos de venta pueden cambiar diariamente.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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