La Copa Mundial Sub-17 continúa con intensidad en Catar. En los partidos de la primera jornada de la fase de grupos, varias selecciones lograron victorias contundentes. Italia y Marruecos anotaron 6 goles cada uno, mientras que España derrotó a China con una diferencia de cinco tantos. Tayikistán comenzó el torneo con una victoria por 5-3 ante Cuba.

Amplias victorias de Italia y Marruecos

Uno de los resultados más destacados de la primera jornada fue el encuentro entre Italia y Jamaica. Los jóvenes italianos vencieron a sus rivales por 6-0, iniciando el torneo con gran solidez.

Para Italia, Crosi marcó dos veces en los minutos 7 y 15. Perillo amplió la ventaja en el minuto 34, y un jugador jamaicano anotó en propia puerta en el 43. En la segunda parte, Jiammattell y Corigliano también se sumaron a la lista de goleadores.

Marruecos también mostró un fútbol ofensivo ante Fiyi, ganando 6-0. Aoud, Rabbaj, Talay, Baha (doblete) y Lugmani fueron los autores de los goles.

España vence a China 5-0

La selección sub-17 de España también logró una gran victoria en la primera jornada. El partido contra China terminó con un marcador de 5-0.

Pasquier abrió el marcador de penalti en el minuto 40. Tunkara anotó el segundo gol español en el tiempo añadido de la primera parte. En la segunda mitad, Emeka marcó dos veces y Trujillano una.

Tayikistán gana un partido lleno de goles

La selección de Tayikistán tuvo un debut exitoso en el Mundial al vencer a Cuba por 5-3.

En la primera parte, González adelantó a Cuba en el minuto 44. La segunda mitad fue muy prolífica. Sharipov empató en el 48 y Bobonazarov puso por delante a Tayikistán en el 57. Mahmutov marcó dos goles en los minutos 61 y 64. Iglesias recortó distancias para Cuba en el 67 y 70, pero Radhabzod sentenció la victoria de Tayikistán en el 76.

Copa Mundial Sub-17. Resultados de la 1ª jornada

Bélgica – Vietnam 3:2

Cuba – Tayikistán 3:5

Mali – Nueva Zelanda 3:0

España – China 5:0

Italia – Jamaica 6:0

Senegal – Croacia 1:1

Fiyi – Marruecos 0:6

La fase de grupos del Mundial sigue su curso. Los resultados iniciales han dejado claro el potencial ofensivo de varios equipos.