200 000 dólares, una casa y un Volkswagen: premios excepcionales para los ajedrecistas uzbekos

Tras la victoria histórica en Samarcanda, se han anunciado premios dignos para los ajedrecistas uzbekos. Cada ajedrecista uzbeko que se convirtió en campeón en la 46.ª Olimpiada de Ajedrez recibirá 200 000 dólares, una vivienda y un coche Volkswagen .

Así lo anunció el Presidente Shavkat Mirziyoyev durante un encuentro con los miembros de los equipos nacionales de ajedrez y para-ajedrez de Uzbekistán y sus familiares. Los premios se establecieron tras los resultados obtenidos en la 46.ª Olimpiada de Ajedrez y la 3.ª Olimpiada de Para-ajedrez.

Tres grandes premios simultáneos para los ganadores

En la competición celebrada en Samarcanda, el equipo nacional masculino de Uzbekistán logró un resultado histórico al obtener el título de doble campeón olímpico. El Presidente Shavkat Mirziyoyev , al felicitar al equipo por la victoria, destacó la inteligencia, la voluntad y la habilidad de los ajedrecistas.

Ahora, el trabajo de los campeones es reconocido no solo con altos resultados deportivos, sino también con incentivos materiales.

De acuerdo con la decisión, los campeones:

Nodirbek Abdusattorov ,

Javohir Sindorov ,

Nodirbek Yoqubboyev ,

Muhiddin Madaminov ,

Shamsiddin Vohidov

serán premiados con una vivienda y un coche.

Además, cada ajedrecista campeón olímpico recibirá un premio en efectivo de 200 000 dólares estadounidenses .

«Se necesita un coche, pero también una casa»

Durante el encuentro, al hablar sobre la motivación de los ajedrecistas, el Presidente también mencionó el tema de la vivienda en tono humorístico.

«Por supuesto, se necesita un coche, pero para las futuras esposas también se necesita una casa».

Este comentario generó un ambiente cálido en la sala.

De esta manera, los premios para los campeones no se limitan al dinero. También recibirán una vivienda y un coche nuevo.

Los entrenadores tampoco fueron olvidados

Detrás de la gran victoria está el arduo trabajo de los maestros y entrenadores junto a los ajedrecistas.

Por ello, el entrenador principal del equipo nacional Rustam Qosimjonov y el entrenador Samandar Shermuhammadov también serán premiados con un coche.

Asimismo, se ha decidido otorgar a los entrenadores de los campeones un premio en efectivo de 50 000 dólares cada uno .

Vivienda y coche también para los para-ajedrecistas

En el marco de las competiciones en Samarcanda, los para-ajedrecistas también lograron resultados notables.

Los miembros del equipo nacional de para-ajedrez de Uzbekistán, Ahadxon Kimsanboyev, Marsel Shoyusupov, Sardorbek Mamarajabov, Selbi Kakishova y Sirojiddin Zaynidinov , también serán premiados con una vivienda y un coche.

Cada para-ajedrecista que ganó una medalla de bronce recibirá 50 000 dólares, y sus entrenadores recibirán un premio en efectivo de 12 500 dólares cada uno .

Actualmente, una parte de estos deportistas también ha sido galardonada con distinciones estatales. En particular, por decreto presidencial, los para-ajedrecistas Selbi Kakishova, Ahadxon Kimsanboyev, Sardorbek Mamarajabov, Marsel Shayusupov y Sirojiddin Zaynidinov recibieron la medalla «Mardlik» (Valentía).

Con esta victoria comienzan nuevas metas

El Presidente Shavkat Mirziyoyev subrayó que los premios no deben ser solo un reconocimiento del resultado actual, sino que deben alentar a los ajedrecistas a alcanzar metas aún más altas en el futuro.

La decisión oficial también destaca la importancia de la victoria en la Olimpiada de Samarcanda para elevar el prestigio internacional de Uzbekistán, popularizar el ajedrez y atraer a la generación joven al deporte intelectual.

Según el Presidente, se prevé que los ajedrecistas y para-ajedrecistas reciban sus premios hoy mismo, conduzcan sus nuevos coches y se muden a sus nuevas viviendas.

La histórica Olimpiada de Samarcanda marcó una nueva etapa importante para el ajedrez uzbeko. Ahora, los campeones tienen un nuevo desafío: mantener su alto estatus, lograr resultados aún mayores en el ámbito internacional y formar a una nueva generación de ajedrecistas inspirados por su éxito.