iPhone 18 Pro y Pro Max: nueva lista de precios
Al 8 de noviembre de 2026, se han anunciado los nuevos precios de los smartphones de la serie iPhone 18. La lista incluye los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los precios varían según la capacidad de almacenamiento, el color del cuerpo y la configuración de la tarjeta SIM.
iPhone DUO
• 256 GB — 2899 dólares
• 512 GB — 3299 dólares
• 1 TB — 5499 dólares
• 2 TB — 6299 dólares
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1499 dólares
• 256 GB Glacier — 1519 dólares
• 256 GB Black — 1519 dólares
• 256 GB Burgundy — 1519 dólares
• 512 GB — 1749 dólares
• 1 TB — 2899 dólares
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1699 dólares
• 256 GB Silver — 1699 dólares
• 256 GB Glacier — 1719 dólares
• 256 GB Burgundy — 1709 dólares
• 512 GB Black — 1949 dólares
• 512 GB Silver — 1979 dólares
• 512 GB Glacier — 1979 dólares
• 512 GB Burgundy — 1949 dólares
• 1 TB — 2649 dólares
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1579 dólares
• 256 GB Glacier — 1579 dólares
• 256 GB Black — 1679 dólares
• 256 GB Burgundy — 1679 dólares
• 512 GB — 1899 dólares
• 1 TB — 2799 dólares
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1739 dólares
• 256 GB Black — 1729 dólares (precio en oferta)
• 256 GB Silver — 1709 dólares
• 256 GB Burgundy — 1789 dólares
• 512 GB Black — 1999 dólares
• 512 GB Silver — 2009 dólares
• 512 GB Burgundy — 2029 dólares
• 512 GB Glacier — 2009 dólares
• 1 TB Black — 2649 dólares
• 1 TB Burgundy — 2699 dólares
• 1 TB Glacier — 2999 dólares
• 1 TB Silver — 2799 dólares
Los precios indicados son válidos al 8 de noviembre de 2026. Los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente.
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