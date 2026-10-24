¿Cuáles son los precios actuales de los smartphones iPhone 18

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¿Cuáles son los precios actuales de los smartphones iPhone 18

Precios actuales de los smartphones iPhone 18 — 24 de octubre de 2026

iPhone DUO

- 256 GB — 3 999 dólares

- 512 GB — 4 799 dólares

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

- 256 GB Silver — 1 549 dólares

- 256 GB Glacier — 1 559 dólares

- 256 GB Black — 1 559 dólares

- 256 GB Burgundy — 1 559 dólares

- 512 GB — 1 819 dólares

- 1 TB — 2 899 dólares

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Black — 1 749 dólares

- 256 GB Silver — 1 749 dólares

- 256 GB Glacier — 1 749 dólares

- 256 GB Burgundy — 1 799 dólares

- 512 GB Black — 1 999 dólares

- 512 GB Silver — 2 019 dólares

- 512 GB Glacier — 1 999 dólares

- 512 GB Burgundy — 2 099 dólares

- 1 TB — 2 699 dólares

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

- 256 GB Silver — 1 549 dólares

- 256 GB Glacier — 1 579 dólares

- 256 GB Black — 1 589 dólares

- 256 GB Burgundy — 1 589 dólares

- 512 GB — 1 869 dólares

- 1 TB — 2 799 dólares

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Glacier — 1 779 dólares

- 256 GB Black — 1 759 dólares

- 256 GB Silver — 1 759 dólares

- 256 GB Burgundy — 1 809 dólares

- 512 GB Black — 2 089 dólares

- 512 GB Silver — 2 089 dólares

- 512 GB Burgundy — 2 099 dólares

- 512 GB Glacier — 2 099 dólares

- 1 TB Black — 2 679 dólares

- 1 TB Burgundy — 2 699 dólares

- 1 TB Glacier — 2 999 dólares

- 1 TB Silver — 2 999 dólares

Nota: los precios pueden cambiar cada hora.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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