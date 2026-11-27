Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 27 de noviembre
A fecha de 27 de noviembre de 2026, estos son los precios de los smartphones de la serie iPhone 18, incluyendo los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. La lista detalla las versiones eSIM + eSIM y SIM + eSIM.
iPhone DUO
• 256 GB: 2849 $
• 512 GB: 3399 $
• 1 TB: 5099 $
• 2 TB: 6199 $
Versión eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1539 $
• 256 GB, Glacier: 1539 $
• 256 GB, Black: 1539 $
• 256 GB, Burgundy: 1539 $
• 512 GB: 1799 $
• 1 TB: 2799 $
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1729 $
• 256 GB, Silver: 1719 $
• 256 GB, Glacier: 1729 $
• 256 GB, Burgundy: 1689 $
• 512 GB, Black: 1999 $
• 512 GB, Silver: 2039 $
• 512 GB, Glacier: 1999 $
• 512 GB, Burgundy: 2029 $
• 1 TB: 2599 $
Versión SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1589 $
• 256 GB, Glacier: 1579 $
• 256 GB, Black: 1619 $
• 256 GB, Burgundy: 1599 $
• 512 GB: 1879 $
• 1 TB: 2799 $
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1779 $
• 256 GB, Black: 1749 $
• 256 GB, Silver: 1769 $
• 256 GB, Burgundy: 1769 $
• 512 GB, Black: 2029 $
• 512 GB, Silver: 2079 $
• 512 GB, Burgundy: 2059 $
• 512 GB, Glacier: 2019 $
• 1 TB, Black: 2749 $
• 1 TB, Burgundy: 2749 $
• 1 TB, Glacier: 2749 $
• 1 TB, Silver: 2999 $
Los precios pueden cambiar diariamente.
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