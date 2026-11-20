Se revelan los precios del iPhone 18 DUO, Pro y Pro Max
Al 20 de noviembre, los precios de los dispositivos de la serie iPhone 18 son los siguientes. La información abarca los modelos iPhone DUO, 18 Pro y 18 Pro Max. Algunos modelos se ofrecen a diferentes precios según la capacidad de almacenamiento y el color del chasis.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199$
• 512 GB — 3599$
• 1 TB — 5499$
• 2 TB — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1619$
• 256 GB Burgundy — 1629$
• 512 GB — 1899$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1779$
• 256 GB Silver — 1749$
• 256 GB Glacier — 1749$
• 256 GB Burgundy — 1719$
• 512 GB Black — 2149$
• 512 GB Silver — 2149$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2149$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1639$
• 256 GB Glacier — 1609$
• 256 GB Black — 1699$
• 256 GB Burgundy — 1679$
• 512 GB — 1979$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1799$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1849$
• 512 GB Black — 2149$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2249$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2949$
• 1 TB Burgundy — 2949$
• 1 TB Glacier — 3299$
• 1 TB Silver — 3299$
Los precios pueden cambiar diariamente.
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