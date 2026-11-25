Se revelan los nuevos precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Al 25 de noviembre de 2026, se han presentado los precios de los smartphones de la serie iPhone 18. La lista incluye los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los dispositivos se ofrecen a diferentes precios según la capacidad de almacenamiento, el color y la configuración SIM.
iPhone DUO
• 256 GB — 2999 dólares;
• 512 GB — 3449 dólares;
• 1 TB — 5099 dólares;
• 2 TB — 6199 dólares.
Versiones eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549 dólares;
• 256 GB Glacier — 1579 dólares;
• 256 GB Black — 1579 dólares;
• 256 GB Burgundy — 1599 dólares;
• 512 GB — 1799 dólares;
• 1 TB — 2799 dólares.
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1749 dólares;
• 256 GB Silver — 1749 dólares;
• 256 GB Glacier — 1759 dólares;
• 256 GB Burgundy — 1699 dólares;
• 512 GB Black — 2029 dólares;
• 512 GB Silver — 2099 dólares;
• 512 GB Glacier — 2049 dólares;
• 512 GB Burgundy — 2099 dólares;
• 1 TB — 2749 dólares.
Versiones SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1619 dólares;
• 256 GB Glacier — 1599 dólares;
• 256 GB Black — 1639 dólares;
• 256 GB Burgundy — 1639 dólares;
• 512 GB — 1899 dólares;
• 1 TB — 2799 dólares.
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1799 dólares;
• 256 GB Black — 1799 dólares;
• 256 GB Silver — 1799 dólares;
• 256 GB Burgundy — 1799 dólares;
• 512 GB Black — 2099 dólares;
• 512 GB Silver — 2129 dólares;
• 512 GB Burgundy — 2129 dólares;
• 512 GB Glacier — 2099 dólares;
• 1 TB Black — 2799 dólares;
• 1 TB Burgundy — 2799 dólares;
• 1 TB Glacier — 2799 dólares;
• 1 TB Silver — 2999 dólares.
Los precios pueden cambiar diariamente. Los valores indicados corresponden al 25 de noviembre de 2026.
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