Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
iPhone 18 Pro:
256 GB — 1 559 dólares (Silver, Glacier, Black, Burgundy).
512 GB — 1 819 dólares.
1 TB — 2 899 dólares.
iPhone 18 Pro Max:
256 GB — 1 749 dólares (Black, Silver, Glacier).
256 GB — 1 799 dólares (Burgundy).
512 GB — 1 999 dólares (Black, Glacier), 2 019 dólares (Silver), 2 099 dólares (Burgundy).
1 TB — 2 699 dólares.
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
256 GB — 1 549 dólares (Silver), 1 579 dólares (Glacier), 1 589 dólares (Black, Burgundy).
512 GB — 1 869 dólares.
1 TB — 2 799 dólares.
iPhone 18 Pro Max:
256 GB — 1 759 dólares (Black, Silver), 1 779 dólares (Glacier), 1 809 dólares (Burgundy).
512 GB — 2 089 dólares (Black), 2 099 dólares (Silver, Burgundy, Glacier).
1 TB — 2 699 dólares (Black), 2 799 dólares (Burgundy), 2 999 dólares (Glacier, Silver).
Los precios pueden cambiar diariamente. Se recomienda contactar al vendedor para obtener información precisa.
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