Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max

·16·Tecnología
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max

iPhone 18 Pro:

256 GB — 1 559 dólares (Silver, Glacier, Black, Burgundy).

512 GB — 1 819 dólares.

1 TB — 2 899 dólares.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — 1 749 dólares (Black, Silver, Glacier).

256 GB — 1 799 dólares (Burgundy).

512 GB — 1 999 dólares (Black, Glacier), 2 019 dólares (Silver), 2 099 dólares (Burgundy).

1 TB — 2 699 dólares.

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

256 GB — 1 549 dólares (Silver), 1 579 dólares (Glacier), 1 589 dólares (Black, Burgundy).

512 GB — 1 869 dólares.

1 TB — 2 799 dólares.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — 1 759 dólares (Black, Silver), 1 779 dólares (Glacier), 1 809 dólares (Burgundy).

512 GB — 2 089 dólares (Black), 2 099 dólares (Silver, Burgundy, Glacier).

1 TB — 2 699 dólares (Black), 2 799 dólares (Burgundy), 2 999 dólares (Glacier, Silver).

Los precios pueden cambiar diariamente. Se recomienda contactar al vendedor para obtener información precisa.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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