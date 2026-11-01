Actualización de precios de los iPhone Duo, 18 Pro y Pro Max

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Actualización de precios de los iPhone Duo, 18 Pro y Pro Max

Al 1 de noviembre de 2026, se han anunciado los nuevos precios de los smartphones de la serie iPhone 18. Los valores varían según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y la configuración de la tarjeta SIM. La versión de 256 GB del iPhone Duo se ofrece a 2899 dólares, y el modelo de 512 GB a 3299 dólares.

iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1529 dólares

• 256 GB, Glacier: 1529 dólares

• 256 GB, Black: 1529 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1529 dólares

• 512 GB: 1799 dólares

• 1 TB: 2899 dólares

iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Black: 1699 dólares

• 256 GB, Silver: 1719 dólares

• 256 GB, Glacier: 1739 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1759 dólares

• 512 GB, Black: 1949 dólares

• 512 GB, Silver: 1979 dólares

• 512 GB, Glacier: 1979 dólares

• 512 GB, Burgundy: 1999 dólares

• 1 TB: 2599 dólares

iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1539 dólares

• 256 GB, Glacier: 1589 dólares

• 256 GB, Black: 1569 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1569 dólares

• 512 GB: 1839 dólares

• 1 TB: 2799 dólares

iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM

• 256 GB, Glacier: 1739 dólares

• 256 GB, Black: 1729 dólares

• 256 GB, Silver: 1729 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1809 dólares

• 512 GB, Black: 1999 dólares

• 512 GB, Silver: 2029 dólares

• 512 GB, Burgundy: 1999 dólares

• 512 GB, Glacier: 2049 dólares

• 1 TB, Black: 2649 dólares

• 1 TB, Burgundy: 2699 dólares

• 1 TB, Glacier: 2999 dólares

• 1 TB, Silver: 2999 dólares

Los precios indicados corresponden al 1 de noviembre de 2026. Según la fuente de venta, los precios pueden cambiar diariamente. Por ello, es necesario verificar el precio actual del modelo seleccionado antes de realizar la compra.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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