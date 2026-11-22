Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 22 de noviembre
Se han presentado los precios actuales de los smartphones de la gama Apple iPhone 18. La lista incluye los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los precios varían según la capacidad de almacenamiento, el color de la carcasa y la configuración de la tarjeta SIM.
iPhone DUO
• 256 GB — 3099$
• 512 GB — 3599$
• 1 TB — 5499$
• 2 TB — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1599$
• 256 GB Burgundy — 1619$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1719$
• 256 GB Silver — 1729$
• 256 GB Glacier — 1749$
• 256 GB Burgundy — 1699$
• 512 GB Black — 2049$
• 512 GB Silver — 2149$
• 512 GB Glacier — 2049$
• 512 GB Burgundy — 2139$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1629$
• 256 GB Glacier — 1599$
• 256 GB Black — 1699$
• 256 GB Burgundy — 1659$
• 512 GB — 1949$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1819$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1829$
• 512 GB Black — 2119$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2219$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2999$
• 1 TB Burgundy — 2899$
• 1 TB Glacier — 3199$
• 1 TB Silver — 3299$
Los precios pueden cambiar diariamente. La información presentada es válida al 22 de noviembre de 2026.
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