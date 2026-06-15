Un âne en parapente : une vidéo fait sensation sur les réseaux sociaux

Emrah Baybura, originaire de Turquie, a partagé une vidéo inhabituelle sur les réseaux sociaux. On y voit l'homme faire du parapente avec un âne. Ces images sont devenues virales en peu de temps, provoquant des débats animés parmi les utilisateurs.

La vidéo montre le jeune homme équipant l'âne de manière spéciale pour s'envoler avec lui. Si cette situation a surpris beaucoup de monde, certains la qualifient de cruauté envers les animaux.

Parallèlement, certains utilisateurs des réseaux sociaux ont exprimé des doutes sur l'authenticité de la vidéo, supposant qu'elle pourrait avoir été créée à l'aide de l'intelligence artificielle.

Pour l'instant, il n'a pas été officiellement confirmé si cette vidéo est réelle ou montée. Cependant, elle est déjà devenue l'une des séquences les plus discutées sur Internet.