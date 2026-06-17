Cristiano Ronaldo et la Coupe du Monde 2026 : quel sera le nouveau rôle de la légende portugaise ?

Alors que le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, est attendu pour participer à la Coupe du Monde 2026, les débats sur son apport à l'équipe et son temps de jeu s'intensifient. De nombreux experts analysent comment la condition physique et l'endurance du attaquant de 41 ans influenceront les chances de victoire du Portugal. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'ancien entraîneur de Premier League, le spécialiste portugais Carlos Carvalhal, a partagé son opinion sur le rôle de Ronaldo lors du mondial en Amérique du Nord lors d'une interview avec Sky Sports. Selon lui, la capacité du sélectionneur Roberto Martinez à gérer correctement l'énergie de la star pourrait être la clé du succès du Portugal.

Stratégie de gestion du temps de jeu

Carvalhal souligne que Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de jouer 90 minutes complètes à chaque match. « Si vous me demandez, je répondrai que l'entraîneur peut mieux gérer Cristiano. Il n'est pas nécessaire de le faire jouer chaque minute. Il faut comprendre qu'il doit économiser ses forces pour les prochaines rencontres cruciales. Peut-être que 60 ou 70 minutes suffiraient », déclare le spécialiste.

Cependant, les ambitions personnelles du joueur pourraient faire obstacle à la mise en pratique de cette théorie. Carvalhal ajoute que si Ronaldo se sent bien, il souhaite toujours rester sur le terrain et aider son équipe à 100 % sur le chemin du titre. Dans ce cas, l'entente mutuelle entre le joueur et l'entraîneur devient primordiale.

Selon Goal.com, Roberto Martinez a constamment soutenu Ronaldo depuis sa nomination. Néanmoins, les supporters se souviennent encore de la Coupe du Monde 2022, où Gonçalo Ramos avait cloué l'attaquant vedette sur le banc lors de la phase à élimination directe. Martinez souligne pour l'instant qu'il n'a pas pris de décision définitive concernant la composition et que la concurrence est extrêmement forte.

Impact psychologique et leadership

Bien que l'âge avance, Cristiano Ronaldo a réussi à marquer 25 buts lors de ses 30 derniers matchs internationaux. Cela prouve qu'il est toujours à un niveau élevé. Carvalhal a particulièrement reconnu l'influence psychologique de Ronaldo au sein du groupe :

Sa mentalité de gagnant pousse les autres joueurs vers l'avant ;

Ronaldo reste l'une des figures les plus importantes pour le Portugal ;

Son expérience sert de grande école pour les jeunes footballeurs.

En fin de compte, tout dépendra du courage de Roberto Martinez et de la capacité de Ronaldo à accepter la réalité changeante du football. Le Portugal visant le titre de champion du monde, chaque joueur, même Cristiano Ronaldo, devra revoir son rôle au profit des intérêts collectifs.