10 grands plans d'eau disparaissent sous nos yeux

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10 grands plans d'eau disparaissent sous nos yeux

Notre planète est confrontée à l'un des problèmes écologiques les plus graves. Selon les experts, le monde perd environ 324 billions de litres d'eau douce chaque année. Cela représente une quantité énorme, suffisante pour répondre aux besoins annuels de 280 millions de personnes.

Selon le rapport 2025 de la Banque mondiale, les principales causes de cette situation sont la sécheresse croissante, l'utilisation inefficace des ressources en eau et la mauvaise gestion des terres.

À cet égard, l'ONU a déclaré le 17 juin Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse.

Al Jazeera a analysé, grâce aux images satellites, les 10 plans d'eau qui s'assèchent le plus rapidement dans le monde.

L'un des exemples les plus préoccupants est la mer d'Aral en Ouzbékistan. En raison du détournement des eaux fluviales vers l'agriculture pendant des décennies, la mer a perdu plus de 90 % de son volume.

10 grands plans d'eau disparaissent sous nos yeux

Le lac Urmia en Iran est également dans un état critique. Autrefois le plus grand lac salé du Moyen-Orient, ce bassin d'eau ne conserve aujourd'hui que moins de 10 % de son volume.

10 grands plans d'eau disparaissent sous nos yeux

Le lac Poopó en Bolivie a presque totalement disparu. Cela a affecté non seulement la nature, mais aussi la vie des populations locales. La pêche a cessé, privant de nombreuses familles de leur source de revenus.

10 grands plans d'eau disparaissent sous nos yeux

La baisse brutale du niveau de l'eau du fleuve Paraná en Argentine affecte également le commerce international. Le transport des céréales est devenu difficile et la production d'énergie électrique a diminué.

10 grands plans d'eau disparaissent sous nos yeux

De plus, le lac Mead aux États-Unis, la lagune d'Aculeo au Chili, le lac Ngami au Botswana, le lac Faguibine au Mali, les marais d'Irak et les zones arides de Madagascar sont également menacés écologiquement.

Les experts avertissent que si les ressources en eau ne sont pas utilisées rationnellement, ce problème pourrait s'aggraver à l'avenir.

Aujourd'hui, l'assèchement des plans d'eau dans le monde n'est plus seulement un problème écologique, mais est devenu une menace mondiale affectant directement la vie de millions de personnes, la sécurité alimentaire et l'économie.

Banque mondialeONUAl JazeeraMer d'AralLac d'Ourmia
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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