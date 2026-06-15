La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques

En Angleterre, Charlie Orchard-Lisle, âgé de 11 ans, a fait une découverte inattendue et rare alors qu'il se promenait sur la plage avec sa mère.

Ressemblant initialement à une pierre ordinaire, l'objet a été examiné par des experts et identifié comme étant une dent appartenant à un animal préhistorique proche de l'éléphant.

Les scientifiques ont déclaré que la découverte appartient à une espèce éteinte appelée Anancus arvernensis, qui a vécu il y a environ 2 à 8,5 millions d'années.

La dent, large de près de 10 centimètres, serait une molaire supérieure gauche. Les experts pensent qu'elle a été préservée pendant des années dans les falaises côtières et qu'elle a été rejetée sur le rivage par l'érosion.

Fait intéressant, la mère de Charlie a qualifié cet événement de véritable miracle, se rappelant que son fils avait parlé de son amour pour les éléphants juste avant de faire cette trouvaille.