Tottenham prêt à battre son record de transfert pour Sandro Tonali

Le club londonien de Tottenham prévoit d'effectuer des achats massifs lors du mercato estival. Le nouvel entraîneur de l'équipe, Roberto De Zerbi, a désigné le milieu de terrain de Newcastle United, Sandro Tonali, comme sa cible principale afin de réformer en profondeur l'effectif. Ce transfert devrait marquer le début d'une nouvelle ère d'ambitions pour le club londonien. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Selon les informations diffusées par GIVEMESPORT, Tottenham serait prêt à dépenser environ 80-85 millions de livres sterling pour le joueur italien. Si cet accord se concrétise, il deviendra l'achat le plus cher de l'histoire du club. Le record actuel appartient à Tanguy Ndombele, recruté en 2019 pour 55 millions de livres sterling en provenance de Lyon.

La révolution De Zerbi et la promesse de la direction du club

Après avoir glissé dans le bas du classement de la Premier League lors des deux dernières saisons, la direction de Tottenham a promis des changements sérieux aux supporters. La famille Lewis, propriétaire du club, a déclaré qu'elle soutiendrait pleinement le projet de Roberto De Zerbi et qu'un budget important serait alloué sur le marché des transferts. Sandro Tonali est pressenti pour devenir la figure centrale du nouveau système mis en place par De Zerbi.

Newcastle United demande pour l'instant 100 millions de livres sterling pour sa star. Cependant, les « Magpies » pourraient être contraints de faire des concessions sur le prix pour respecter les règles du fair-play financier et s'adapter aux nouvelles réglementations de dépenses de la Premier League. Auparavant, Newcastle avait autorisé le transfert d'Anthony Gordon vers le FC Barcelone pour rétablir l'équilibre financier.

Concurrence et état du marché des transferts

Tottenham mène actuellement la course pour Sandro Tonali. Bien que Manchester United se soit retiré de la compétition en raison du prix élevé du joueur, Arsenal et Manchester City surveillent toujours la situation. La direction de Tottenham tente d'attirer le joueur en lui offrant la possibilité d'être le leader principal de l'équipe sous les ordres de De Zerbi.

Selon Goal.com, Tottenham a déjà réalisé plusieurs transferts. Notamment, Andy Robertson et Marcos Senesi ont rejoint l'équipe en tant qu'agents libres. De plus, les Londoniens mènent des négociations actives pour le défenseur de Brighton, Jan Paul van Hecke. Le transfert de Tonali devrait être la partie la plus importante et décisive de cette campagne estivale.