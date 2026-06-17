La révolution Slowtech : pourquoi délaisser les smartphones pour les gadgets rétro ?

Le monde des technologies modernes évolue à une vitesse sans précédent, numérisant chaque aspect de notre vie. Cependant, une tendance inverse — le mouvement « slowtech » — gagne du terrain chez les utilisateurs. Fatigués par les notifications constantes, le contenu infini et la pression des algorithmes, les gens choisissent consciemment de revenir à des appareils anciens, plus simples et aux fonctionnalités limitées. C'est ce qu'indique un article de Techcrunch.com.

Récemment, l'apparition d'un immense poster publicitaire pour l'iPod Shuffle dans le métro de New York a surpris beaucoup de monde. Tony Fadell, l'un des fondateurs de l'iPod et designer de l'appareil, a confié dans une interview à TechCrunch son étonnement de voir son produit d'il y a vingt ans promu aujourd'hui sous le slogan « temps d'écran zéro ». Selon lui, c'est un signe évident de saturation technologique.

Fatigue numérique et besoin de « friction »

Aujourd'hui, les smartphones peuvent presque tout faire : de commander de la nourriture à fixer des rendez-vous. Mais cette commodité a apporté avec elle une connectivité permanente et l'épuisement. Selon Joy Howard, directrice marketing de Back Market, les gens sont fatigués d'optimiser chaque minute de leur vie. Ils n'attendent plus de la technologie plus d'efficacité, mais plutôt de la tranquillité et la possibilité de se concentrer.

Curieusement, les utilisateurs modernes considèrent désormais comme un avantage la « friction » (la complexité relative d'un processus), autrefois perçue comme un défaut technologique. Par exemple, pour écouter de la musique sur un iPod, il faut le connecter à un ordinateur et charger manuellement les morceaux. Ce processus permet à l'utilisateur de valoriser son choix et d'écouter consciemment la musique qu'il désire, et non celle suggérée par un algorithme.

La nouvelle ère des gadgets rétro

Parmi la jeune génération, qui n'a jamais connu le monde sans smartphone, la demande a fortement augmenté pour les appareils suivants :

Les écouteurs filaires — exempts de problèmes de connexion Bluetooth et esthétiquement attrayants ;

Les anciens appareils photo numériques — l'impossibilité de télécharger instantanément des photos sur les réseaux sociaux permet de profiter davantage du moment ;

Les consoles de jeux rétro — offrant une expérience de jeu pure, sans publicités ni contenus payants ;

Les lecteurs CD et les vinyles — permettant de ressentir physiquement la musique.

Cette tendance n'est pas simplement de la nostalgie, mais une tentative de protéger l'attention humaine. Les anciens appareils photo ne peuvent pas publier de stories Instagram, les jeux rétro ne vous importunent pas avec des publicités pour les jeux d'argent, et l'iPod joue la musique que vous aimez vraiment, et non celle que vous pourriez aimer.

Austin Murray, ancien fondateur de JAMDAT, se souvient qu'au début des années 2000, les gens riaient de l'idée de jouer à des jeux sur un téléphone. Aujourd'hui, l'humanité est prête à dépenser des millions de dollars pour retrouver la simplicité de cette époque. Le mouvement slowtech nous rappelle que la technologie ne doit pas diriger notre vie, mais que c'est à nous de décider quand et comment l'utiliser.