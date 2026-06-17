Plus de 400 chats volés pour leur viande sauvés

Au Vietnam, des centaines d'animaux de compagnie ont été sauvés lors d'une opération spéciale menée par les forces de l'ordre. La police a démantelé un groupe criminel impliqué dans le vol de chats et leur commerce illégal.

Selon les informations, plus de 400 chats vivants ainsi que des dizaines d'animaux congelés ont été découverts lors des raids. De plus, plusieurs dizaines d'autres chats ont été retrouvés à une autre adresse et mis en sécurité.

Au cours de l'enquête, les membres de ce réseau criminel ont avoué s'être livrés à la collecte et à la vente de chats dans les régions du sud du pays depuis plusieurs années. Ils gardaient les animaux dans des lieux spécifiques avant de les livrer à des commerçants.

Les organisations de protection animale ont indiqué qu'une partie des chats sauvés a été rendue à leurs propriétaires. Cependant, en raison des conditions de détention précaires, certains animaux n'ont pas pu être sauvés.

Les experts soulignent qu'au Vietnam, des millions de chiens et de chats sont capturés illégalement chaque année pour être intégrés à la chaîne commerciale. Cependant, l'attitude du public change ces dernières années, notamment chez les jeunes et les propriétaires d'animaux qui s'opposent fermement à ces pratiques.

Actuellement, la police poursuit son enquête sur cette affaire. Les forces de l'ordre appellent les propriétaires d'animaux disparus à se manifester.