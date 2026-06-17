La Russie annonce son plan pour abandonner totalement les cartes Visa et Mastercard

Le Système national de paiement de Russie (NSPK) a élaboré une stratégie d'abandon progressif des cartes des systèmes de paiement internationaux Visa et Mastercard émises par les banques du pays. Ce plan ne repose pas sur des interdictions administratives, mais sur des mesures d'incitation économique visant à réduire à zéro la part des cartes internationales sur le marché. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon la nouvelle stratégie, le NSPK propose de réduire drastiquement les taux de commission interbancaire (interchange) pour ces cartes. Cette mesure rendra le service des cartes Visa et Mastercard économiquement non rentable pour les banques émettrices. En conséquence, les banques devraient être plus enclines à migrer leurs clients vers les systèmes de paiement nationaux.

Pressions économiques et coûts technologiques

Selon ixbt.com, après le départ des systèmes de paiement internationaux du marché russe, le support technique du fonctionnement de ces cartes à l'intérieur du pays a incombé au NSPK. Ce processus nécessite des dépenses financières importantes, alors que les détenteurs de ces cartes ont été privés des avantages et programmes de fidélité internationaux.

Dmitry Dubinin, directeur général du NSPK, a expliqué que la réduction progressive des commissions interbancaires permettra aux banques de retirer les cartes internationales de la circulation sans douleur. Ce processus doit assurer une transition maximale confortable pour les citoyens tout en maintenant la commodité des paiements non monétaires.

État actuel du marché et changements

Actuellement, les indicateurs suivants sont observés sur le marché financier russe :

La part du système de paiement national "Mir" dans le volume total des opérations a dépassé 75 % ;

Selon les calculs de la Banque centrale de Russie, la part des cartes Visa et Mastercard en circulation est d'environ 17 % ;

L'émission de nouvelles cartes internationales est impossible, et les cartes existantes ne fonctionnent que jusqu'à leur date d'expiration.

Selon les experts, cette initiative vise à éliminer totalement la dépendance de l'infrastructure de paiement russe vis-à-vis des facteurs externes. Les banques russes ont un mois pour donner leur avis sur cette proposition. Ensuite, les dates précises de réduction des taux devraient être fixées.

Ces processus n'affectent pas directement les utilisateurs ouzbeks, mais pour nos compatriotes en Russie et les entrepreneurs y opérant, la nationalisation complète des systèmes de paiement aidera à mieux comprendre les mécanismes de règlement. À l'avenir, les cartes Visa et Mastercard émises par les banques russes perdront leur importance, même pour un usage interne.