Pinterest présente Ask Pinterest, une nouvelle application de shopping basée sur l'AI

Pinterest a lancé une application expérimentale nommée Ask Pinterest afin de simplifier davantage le processus de recherche et d'achat de produits pour les utilisateurs. Cette plateforme utilise l'AI pour interagir avec les utilisateurs, fournir des recommandations personnalisées et répondre à des requêtes complexes. Cette étape témoigne de la transition de l'entreprise d'un système de recherche visuelle traditionnel vers des services interactifs sous forme de chatbot. C'est ce qu'indique Techcrunch.com rapporte .

La nouvelle application s'appuie sur le système « Taste Graph », qui constitue la base de données interne de la plateforme Pinterest. Ce système analyse les intérêts, le goût esthétique et les « Pins » précédemment enregistrés des utilisateurs pour proposer les produits les plus adaptés. Actuellement, Ask Pinterest est ouvert à un groupe restreint d'utilisateurs, servant de terrain d'essai pour tester de nouvelles technologies sans affecter l'application principale.

Nouvelles opportunités dans le shopping et le design

Ask Pinterest vise à résoudre des tâches complexes que les systèmes de recherche simples ne peuvent pas accomplir. Par exemple, un utilisateur peut demander une aide étape par étape pour planifier un dîner ou meubler une pièce dans un style spécifique. L'AI ne se contente pas d'afficher des produits, elle donne des conseils en tenant compte des interactions précédentes et des collections enregistrées de l'utilisateur.

Les représentants de l'entreprise soulignent que le fonctionnement d'Ask Pinterest en tant qu'application indépendante garantit qu'elle n'affecte pas l'interface de la plateforme principale. Si cette expérience s'avère concluante, les fonctionnalités devraient être intégrées à l'application Pinterest principale à l'avenir. À travers cela, l'entreprise vise à concurrencer des géants comme Google, Meta et Shopify sur le marché du e-commerce basé sur l'AI.

Nouveaux outils pour les annonceurs

Parallèlement à la nouvelle application, Pinterest a annoncé plusieurs nouveautés pour les annonceurs. Notamment, le Pinterest Model Context Protocol (MCP) et d'autres outils de marketing basés sur l'AI ont été présentés. Ces technologies aident les marques à cibler plus précisément leur audience et à créer du contenu avec une forte probabilité d'achat pour les utilisateurs.

Selon TechCrunch et d'autres publications technologiques, ces annonces ont été faites à l'approche du festival international « Cannes Lions » en France. Cette année, le thème principal de l'événement devrait être le rôle de l'AI dans la publicité et le marketing. Pinterest se concentre sur l'entraînement de modèles utilisant ses propres données personnelles, ce qui rend ses recommandations plus précises et sectorielles que celles de bots généralistes comme ChatGPT.

Pour les utilisateurs ouzbeks, Pinterest reste une source principale pour les idées de design, de mode et d'intérieur. Le déploiement massif d'outils comme Ask Pinterest permettra aux utilisateurs de tirer profit de l'AI pour meubler leur maison ou créer leur style personnel. Pour l'instant, aucune date précise n'a été communiquée concernant le lancement mondial de la version complète de l'application.