La scène politique mondiale est à l'aube d'un événement majeur capable de transformer radicalement le paysage géopolitique régional et historique. L'agence prestigieuse Bloomberg ainsi que la chaîne saoudienne « Al-Arabiya » ont révélé au public le texte « quasi final » et absolument exclusif d'un mémorandum d'entente dont la signature officielle entre les États-Unis et la République islamique d'Iran est attendue le 19 juin prochain en Suisse.

Selon les informations, les représentants des deux puissances sont parvenus à cet accord de réconciliation le 14 juin de cette année. Bien que la Maison Blanche ait promis d'exposer les termes de l'accord dans les 48 heures suivantes, la déclaration officielle est pour l'instant retardée. Cependant, ce document historique de 14 articles, tombé entre les mains de la rédaction de Bloomberg, reflète pleinement les intérêts économiques et politiques les plus importants de Téhéran pour un avenir proche.

Vous pouvez découvrir en détail les clauses fondamentales et les chiffres financiers du contrat bilatéral via le tableau politique et économique officiel suivant :

Obligations militaires et territoriales Avantages économiques et financiers Logistique et voies maritimes Statu quo et contrôle nucléaire • Cessez-le-feu immédiat

• Fin des opérations militaires au Liban également

• Respect mutuel de la souveraineté

• Non-ingérence dans les affaires intérieures • Fonds de 300 milliards de dollars

• Autorisation immédiate de l'exportation de pétrole iranien

• Déblocage complet des actifs gelés

• Levée progressive des sanctions • Levée du blocus des ports iraniens

• Détroit d'Ormuz sécurité (sous 30 jours)

• Rétablissement de la navigation des navires

• Retrait des troupes américaines de la région • Renoncement total de l'Iran aux armes nucléaires

• Sort de l'uranium enrichi dans l'accord final

• Aucune nouvelle sanction ne sera imposée

• Contrôle du Conseil de sécurité de l'ONU

Texte complet et détaillé du mémorandum historique :

Cessation immédiate des conflits armés : L'Iran et les États-Unis, ainsi que tous leurs alliés régionaux, cesseront immédiatement et totalement les opérations de guerre sur tous les fronts, notamment sur le territoire libanais, dès l'instant de la signature de ce document. Les parties s'abstiendront strictement de tout usage de la force ou de toute menace l'une envers l'autre. Indépendance et inviolabilité : Les deux États s'engagent à respecter sans réserve la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de l'autre, et à ne pas interférer sous quelque forme que ce soit dans les affaires politiques intérieures. Délai des négociations : Les parties mèneront des négociations intensives afin de signer un traité de paix final et global dans un délai maximum de 60 jours, avec la possibilité de prolonger ce délai d'un commun accord. Levée du blocus maritime et retrait des troupes américaines : Dès l'entrée en vigueur du mémorandum, les États-Unis lèveront le blocus maritime contre l'Iran. Le mouvement des navires commerciaux reviendra au niveau d'avant-guerre sous 30 jours. Après la signature de l'accord final, les États-Unis retireront totalement leurs forces militaires de la région du Moyen-Orient dans un délai de 30 jours. Sécurité du détroit d'Ormuz : L'Iran, de son côté, assurera la sécurité dans les eaux internationales reliant le golfe Persique au golfe d'Oman sous 30 jours. Le déminage des bassins maritimes et l'élimination des obstacles techniques seront entièrement à la charge de Téhéran. Plan de reconstruction de 300 milliards de dollars : Les États-Unis, avec leurs partenaires régionaux, garantissent l'allocation de fonds financiers d'un montant d'au moins 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement de l'économie iranienne. Le mécanisme sera élaboré sous 60 jours. Levée des restrictions et des sanctions : Dans le cadre de l'accord final, les États-Unis lèveront progressivement toutes les sanctions unilatérales (primaires et secondaires) imposées à l'Iran, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Désarmement nucléaire : L'Iran confirme fermement qu'il ne créera jamais d'arme nucléaire. Le sort des matériaux enrichis et les besoins nucléaires de l'Iran à des fins pacifiques seront clairement définis dans le traité final. Maintien du statu quo : Jusqu'à la conclusion de l'accord final, la situation actuelle reste inchangée : l'Iran n'étendra pas son programme nucléaire, et les États-Unis n'imposeront pas de nouvelles restrictions ni n'augmenteront le nombre de militaires dans la région. Rétablissement des exportations de pétrole : Le département du Trésor des États-Unis autorisera immédiatement, dès la signature du mémorandum, l'exportation de pétrole brut et de produits pétrochimiques iraniens, ainsi que les opérations bancaires, d'assurance et de transport associées. Utilisation des fonds gelés : Pendant la période des négociations, les États-Unis assureront l'accès complet de l'Iran à tous ses actifs et fonds bloqués dans les banques étrangères. Ces fonds pourront être utilisés librement par la Banque centrale d'Iran pour tout type de paiement. Mécanisme de contrôle : Les parties créeront un organe de contrôle conjoint spécial pour surveiller l'exécution de l'accord de paix final et prévenir toute violation future des obligations. Condition de début des négociations : Ce n'est qu'après la signature du mémorandum et la confirmation de l'exécution des articles 4, 5, 10 et 11 (conditions économiques et logistiques), considérés comme les plus importants, que les parties entameront les négociations finales sur les autres points. Garantie juridique internationale : Le traité de paix final conclu sera confirmé par une résolution spéciale contraignante du Conseil de sécurité de l'ONU et aura force juridique internationale.

Conclusion des analystes politiques internationaux de Zamin : Ce projet de mémorandum est un document sans précédent qui pourrait mettre fin à des années de guerre froide et de tensions régionales entre les États-Unis et l'Iran. La sortie de l'Iran du blocus économique et l'accès à 300 milliards de dollars modifieraient fondamentalement l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Bien que le document soit encore en phase de traitement technique, le processus de signature attendu le 19 juin en Suisse sera sans doute l'un des points de bascule les plus importants de la diplomatie du XXIe siècle.

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