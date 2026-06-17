Une attaque contre un bus transportant des enfants a été signalée dans la région de Briansk. Le Comité d'enquête de Russie a ouvert une affaire pénale pour terrorisme.

Selon les informations, le bus transportait 44 passagers, dont 28 membres d'une équipe de football junior biélorusse.

L'attaque a fait une femme morte et 6 passagers blessés. Il est rapporté que 4 adolescents figurent parmi les blessés.

Mariya Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a qualifié cet incident d'acte terroriste orchestré par Kiev.