Un bus transportant 28 jeunes footballeurs biélorusses a été pris pour cible

·79·Monde
Un bus transportant 28 jeunes footballeurs biélorusses a été pris pour cible

Une attaque contre un bus transportant des enfants a été signalée dans la région de Briansk. Le Comité d'enquête de Russie a ouvert une affaire pénale pour terrorisme.

Selon les informations, le bus transportait 44 passagers, dont 28 membres d'une équipe de football junior biélorusse.

L'attaque a fait une femme morte et 6 passagers blessés. Il est rapporté que 4 adolescents figurent parmi les blessés.

Mariya Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a qualifié cet incident d'acte terroriste orchestré par Kiev.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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