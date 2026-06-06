Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant

Le 12 août de cette année, un événement astronomique rare sera observé : une éclipse solaire totale. Durant ce processus, la Lune passe entre le Soleil et la Terre, bloquant ses rayons et plongeant certaines régions dans l'obscurité pendant une courte période.

Selon les experts, l'éclipse totale sera visible au Groenland, en Islande ainsi que dans certaines parties de l'Espagne et du Portugal. L'événement sera partiellement visible dans une grande partie de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Nord.

La trajectoire de l'éclipse couvre une zone de plus de 8 000 kilomètres. À certains endroits, ce processus dure plusieurs minutes, tandis qu'ailleurs il ne dure que quelques secondes.

Les scientifiques soulignent l'importance scientifique de cet événement, notant qu'il offre l'opportunité d'étudier la couche externe du Soleil et les changements atmosphériques.

Par ailleurs, les experts rappellent qu'il est dangereux de regarder directement le Soleil et recommandent de l'observer uniquement à l'aide d'équipements de protection spéciaux.