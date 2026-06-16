Un jour historique, sans précédent dans l'histoire du football ouzbek et rêvé par des millions de compatriotes pendant des décennies, est enfin arrivé. L'équipe nationale de notre pays fera son entrée pour la première fois de son histoire en phase de groupes de la Coupe du Monde. Cette année, le 18 juin à l'heure de Tachkent, à 07:00 dans l'un des magnifiques stades de Mexico, nos compatriotes s'apprêtent à livrer un duel historique et intense contre l'un des géants les plus forts et les plus dangereux d'Amérique du Sud : l'équipe nationale de Colombie.

Alors que toute l'attention du peuple ouzbek est tournée vers ce match, les experts du site « football.kulichki.net », considéré comme l'une des sources d'analyse les plus célèbres et prestigieuses du monde du football en Russie, ont présenté leurs pronostics intéressants et inattendus pour cet affrontement dramatique.

Les élèves de Cannavaro face à l'épreuve : pertes importantes dans l'effectif

Selon les commentateurs sportifs russes, bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan n'ait pas été accueillie très chaleureusement par les hôtes sur le sol de la Maison Blanche, ce facteur n'a pas réussi à briser le moral de notre équipe dirigée par le légendaire spécialiste italien Fabio Cannavaro. Fait notable : sous la direction de la légende du football mondial Cannavaro, nos représentants n'ont pas encore eu l'occasion de jouer un match officiel. Rappelons que cette qualification pour la Coupe du Monde 2026 a été obtenue sous la direction de l'entraîneur talentueux Timur Kapadze.

Lors des derniers matchs amicaux et de contrôle en juin, les hommes de Cannavaro ont subi deux défaites consécutives. Cependant, la qualité du jeu et la volonté dont ont fait preuve nos représentants lors du match contre les Pays-Bas (1:2), considérés comme un géant mondial, ont beaucoup plu personnellement à l'entraîneur italien. Avant le début du Mondial, le problème le plus important et le plus douloureux de notre équipe nationale est l'absence, pour blessure ou autres raisons, de leaders clés tels qu'Odil Hamrobekov, Khojiakbar Alijonov, Jaloliddin Masharipov et Aziz Ganiyev.

L'expérience et le niveau de l'équipe nationale de Colombie sur la scène internationale sont, sans aucun doute, bien supérieurs aux nôtres. Alors que les représentants de l'Ouzbékistan commencent tout juste à écrire leurs nouvelles pages glorieuses dans les Mondiaux, les « Cafeteros » maîtrisent déjà parfaitement l'art de se qualifier et de remporter de grandes victoires. Lors des qualifications, la Colombie n'a échoué que face à l'Argentine, championne du monde en titre, et à l'Équateur. Lors des 8 derniers matchs de préparation, ils n'ont concédé des défaites qu'à des équipes puissantes comme la Croatie et la France. Un autre facteur piquant qui augmente l'intrigue est que l'attaquant principal et leader colombien Jhon Cordoba n'est pas actuellement dans sa forme sportive idéale.

Vous pouvez consulter les détails de l'état actuel des deux équipes nationales, leur position dans le classement international et leurs derniers indicateurs via le tableau statistique officiel suivant :

Équipes nationales et statut Classement FIFA Historique des confrontations directes Nombre total de défaites lors des derniers matchs Buts encaissés et état de la défense (2026) Pronostic final des experts et analystes Ouzbékistan

(Débutant du tournoi) 51e place Jamais affrontées auparavant Seulement 2 fois défaite sur huit matchs Ratio de buts sur deux matchs consécutifs - 1:4 L'équipe nationale d'Ouzbékistan ne sera pas battue ! Colombie

(Grand expérimenté) 13e place Jamais affrontées auparavant Seulement 2 fois défaite lors des 13 derniers matchs A encaissé des buts dans 3 des 4 matchs cette année Effectif fort, mais le leader Cordoba n'est pas dans sa forme idéale

Prédiction inattendue des experts russes : « L'Ouzbékistan ne perdra pas ! »

Les principaux analystes et experts du football russe sont arrivés à la conclusion que de nombreux bookmakers internationaux sous-estiment le potentiel interne et la force de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. En effet, notre équipe a prouvé à plusieurs reprises sa capacité à briser totalement la tactique offensive de l'adversaire et à ne lui laisser aucun « air pur » sur le terrain, même face aux rivaux les plus forts et les plus célèbres du monde.

Certes, les représentants sud-américains peuvent paraître supérieurs en termes d'effectif et de talent individuel, mais le travail acharné, la discipline de fer et la solidarité collective propres au football ouzbek sont capables, dans bien des cas, de neutraliser n'importe quelle star valant des millions d'euros.

« football.kulichki.net » pronostic final des experts : Nos représentants ne sont pas des outsiders dans ce duel. L'équipe nationale d'Ouzbékistan opposera une résistance courageuse à un adversaire aussi puissant que la Colombie lors de son match de début historique et ne subira aucune défaite (au moins un nul ou une victoire historique) !

De notre côté, au nom de l'équipe créative « Zamin » et des millions de passionnés de football de tout le pays, nous souhaitons d'immenses succès, de la chance et la victoire à Fabio Cannavaro et ses braves guerriers qui fouleront les pelouses de Mexico pour ce début historique ! Allez, Ouzbékistan !

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