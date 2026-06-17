Exonération fiscale de 5 ans pour les blogueurs au Kirghizistan

Le président kirghize Sadyr Japarov a signé un nouveau décret visant à améliorer le système fiscal.

Selon le document, les entreprises et les entrepreneurs opérant dans les domaines du logiciel, des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle peuvent être exonérés d'impôts pendant cinq ans.

Les nouveaux avantages s'étendent également aux blogueurs, aux startups, aux sociétés d'externalisation, aux producteurs de films et de produits télévisuels, ainsi qu'aux autres représentants des secteurs créatifs.

De plus, un taux d'impôt sur le revenu de 5 % et des allégements sur les cotisations d'assurance sont prévus pour eux.

Le décret comprend également des propositions visant à augmenter la charge fiscale dans certains secteurs liés à l'or et à l'argent, et à renforcer la responsabilité contre la contrebande.

Ce décret est entré en vigueur à compter de la date de sa publication officielle.