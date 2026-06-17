Comment Harry Kane est revenu plus fort après ses débuts difficiles en Allemagne

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Comment Harry Kane est revenu plus fort après ses débuts difficiles en Allemagne

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, aborde la Coupe du Monde 2026 dans la meilleure forme physique et mentale de sa carrière. Bien que son transfert vers le championnat allemand ait débuté par une saison sans trophée, suscitant de nombreuses critiques, les experts soulignent que cette période de transition a permis à l'attaquant d'atteindre un nouveau niveau. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a rejeté les doutes concernant son attaquant vedette, affirmant que sa condition physique est excellente. Auparavant, on parlait souvent de la fatigue de Kane en fin de saison, mais le nouvel environnement au club munichois a éliminé ce problème. Selon Kompany, le joueur se trouve actuellement au sommet de son art.

L'avantage inattendu d'une saison sans titre

Selon le Daily Mail, le fait que Kane n'ait remporté aucun trophée lors de sa première année à Munich est devenu une source de motivation supplémentaire. Cette situation est comparée à celle de Pep Guardiola, qui n'avait rien gagné lors de sa saison estreia à Manchester City. Cet échec a accru la soif de victoire de l'attaquant et l'a rendu plus déterminé.

Par la suite, Harry Kane a remporté deux fois la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne avec le Bayern, se débarrassant de l'étiquette de « joueur sans trophée ». Le joueur lui-même a admis que les titres ont renforcé son prestige, non seulement extérieurement, mais aussi auprès de ses coéquipiers. Il revient désormais en équipe nationale en tant que véritable vainqueur.

Calendrier de la Bundesliga et avantage physique

S'éloigner du calendrier impitoyable de la Premier League anglaise a eu un impact positif sur la condition physique de Kane. Le nombre réduit d'équipes en Allemagne (18) et l'existence d'une trêve hivernale lui ont permis de récupérer. Christian Falk, journaliste au BILD, souligne que Kane se sent beaucoup plus frais après la trêve hivernale, ce qui représente un avantage majeur pour l'Angleterre.

Les statistiques confirment également la forme de l'attaquant : il a réussi à marquer un total de 61 buts avec le Bayern toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-26. Ce résultat montre que les difficultés rencontrées lors de l'Euro 2024 sont oubliées. Kane a même plaisanté avec les journalistes allemands en disant que le prochain trophée ne serait pas pour l'Allemagne, mais pour l'Angleterre.

En conclusion, Harry Kane a atteint son apogée, tant physiquement que mentalement, avant la Coupe du Monde. Les supporters anglais s'attendent à voir cette fois un capitaine totalement différent, affamé de titres et plein d'énergie.

Harry KaneBayern MunichAngleterreFootballCoupe du Monde
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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