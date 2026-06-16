Le Kiswa de la Kaaba a été renouvelé : moments solennels au lieu sacré

À l'occasion de l'entrée dans l'année 1448 de l'hégire, le Kiswa sacré de la Kaaba a été remplacé le soir du 1er Muharram, le 16 juin 2026. Ce processus est réalisé traditionnellement chaque année et revêt une grande importance spirituelle et morale pour les musulmans.

Le revêtement de la Kaaba — le Kiswa — est confectionné en soie naturelle spécialement préparée. Des versets du Coran y sont brodés avec élégance à l'aide de fils d'or et d'argent. Ce tissu sacré est préparé avec un savoir-faire exceptionnel et une attention minutieuse avant d'être posé sur la Kaaba.

La cérémonie de remplacement du Kiswa n'est pas un simple processus ; c'est un événement majeur ayant une signification symbolique pour tout le monde musulman. Ces moments manifestent une fois de plus le respect et l'amour infinis des croyants musulmans pour la Kaaba.

Chaque année, l'ancien Kiswa est retiré avec précaution et remplacé par un nouveau Kiswa majestueux. L'ancien revêtement est ensuite conservé selon des procédures spécifiques ou offert à diverses organisations musulmanes.

Ce processus est valorisé non seulement comme une tradition religieuse, mais aussi comme l'un des symboles importants exprimant l'unité et la solidarité du monde islamique.