Vivre gratuitement dans des villas de luxe en Italie

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Vivre gratuitement dans des villas de luxe en Italie

Une opportunité intéressante s'est présentée pour ceux qui rêvent de vivre sans payer de loyer au cœur des collines verdoyantes et des paysages uniques de la Toscane, en Italie. La possibilité de résider gratuitement dans des villas de luxe et des demeures historiques est offerte aux personnes intéressées. Cependant, une condition importante doit être remplie en contrepartie.

Il s'agit du système de « house sitting », déjà très répandu dans de nombreux pays. La règle est simple : les propriétaires qui partent en voyage pour une longue période confient leur propriété à des personnes de confiance. En échange, ces personnes ont le droit de vivre dans ces maisons sans payer de loyer.

En général, les conditions sont convenues individuellement avec chaque propriétaire. Dans la plupart des cas, les participants sont tenus de garder la maison propre, d'entretenir le jardin, d'arroser les plantes, de s'occuper des animaux de compagnie et d'effectuer les tâches ménagères quotidiennes.

Les partisans de ce système considèrent cela comme une occasion unique de vivre dans l'une des plus belles régions d'Italie sans dépenser des sommes importantes. De plus, cette méthode est bien plus économique que les programmes d'achat de maisons anciennes à bas prix, devenus populaires ces dernières années, car ces maisons nécessitent souvent des rénovations coûteuses.

Cependant, cette idée ne fait pas l'unanimité. Les utilisateurs des réseaux sociaux expriment leur désapprobation, soulignant que l'entretien des jardins, le soin des animaux et les tâches ménagères pourraient en réalité se transformer en un travail à plein temps non rémunéré.

De plus, beaucoup ont rappelé que cette opportunité n'est pas accessible à tous. Les commentaires soulignent que la décision finale revient aux propriétaires, qui choisissent indépendamment les candidats en qui ils ont confiance pour leur confier leur propriété.

Malgré les diverses controverses, le house sitting devient de plus en plus populaire parmi les voyageurs qui souhaitent expérimenter la vie à l'étranger, découvrir un nouvel environnement tout en évitant les frais de logement.

ItalieToscane
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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