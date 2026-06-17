Uber lancera un service de robotaxis premium à Houston en 2027

Le géant mondial des services de transport Uber a annoncé le lancement d'un service de robotaxis premium à Houston, aux États-Unis, d'ici mi-2027, dans le cadre de sa stratégie d'expansion des technologies de conduite autonome. Ce projet est réalisé en partenariat avec le constructeur de véhicules électriques Lucid et la startup Nuro. Ce sera pour Uber le deuxième marché majeur après San Francisco. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les plans de l'entreprise, ce service sans chauffeur devrait s'étendre à des dizaines de villes dans les années à venir. Actuellement, l'attention se porte principalement sur les marchés de San Francisco et Houston, où Uber entrera en concurrence directe avec Waymo, filiale du holding Alphabet. Waymo déploie déjà avec succès des services de robotaxis commerciaux dans ces villes.

Partenariat technologique et processus de test

Depuis plusieurs mois, Nuro teste des SUV Lucid Gravity équipés de son système de conduite autonome. Bien que le Département des véhicules motorisés de Californie (DMV) ait autorisé la circulation sans chauffeur de sécurité, des spécialistes contrôleurs sont toujours présents au volant pour l'instant. Près de 100 véhicules de ce type sont également en phase de test dans les rues de Houston.

Les robotaxis Lucid Gravity sont dotés des technologies les plus modernes. Selon TechCrunch et ixbt.com, ces véhicules électriques analysent l'environnement à l'aide des dispositifs suivants :

Caméras haute précision ;

Capteurs Lidar à état solide ;

Radars permettant une vision à 360 degrés.

Infrastructure et investissements

Uber investit massivement non seulement dans la technologie , mais aussi dans l'infrastructure. À Houston, un dépôt spécial et une station de recharge de 50 000 pieds carrés ont été construits pour les robotaxis. Ce site servira de centre opérationnel pour l'ensemble de la flotte autonome. Uber accorde une attention particulière non seulement à la conduite du véhicule, mais aussi au confort des passagers à l'intérieur de l'habitacle.

Cet accord est financièrement crucial pour Lucid et Nuro. Uber a investi près de 500 millions de dollars dans la startup Nuro et s'est engagé à acheter au moins 35 000 robotaxis auprès de Lucid. Cette étape aidera Lucid à renforcer sa position sur un marché dominé par Tesla.

Bien que de telles technologies semblent encore être un futur lointain pour des marchés en développement comme l'Ouzbékistan, la transition vers le transport autonome par de grandes plateformes comme Uber aura un impact significatif sur la logistique mondiale et les tarifs de transport de passagers. À l'avenir, les taxis sans chauffeur devraient contribuer à la baisse des coûts et à l'augmentation de la sécurité.