L'Autriche s'impose à la Coupe du Monde après 28 ans d'attente

L'équipe nationale d'Autriche a réussi son retour tant attendu à la Coupe du Monde. Les hommes de Ralf Rangnick se sont imposés 3-1 face à la Jordanie lors de la première journée de la phase de groupes, décrochant leurs trois premiers points en phase finale après une absence de 28 ans. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Le match, disputé au San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, revêtait une importance historique pour l'Autriche. L'équipe avait participé pour la dernière fois au tournoi le plus prestigieux du monde en 1998, et les supporters n'avaient pas célébré de victoire depuis lors. Selon Goal.com, les Autrichiens ont pris l'initiative dès le début de la rencontre.

À la 20e minute, Romano Schmid a ouvert le score d'une frappe puissante, donnant l'avantage à son équipe. Avec 62 % de possession de balle en première période, l'équipe de Ralf Rangnick semblait totalement maîtriser le jeu. Cependant, l'équipe nationale de Jordanie, qui faisait ses débuts en Coupe du Monde, a montré qu'elle n'avait pas l'intention de s'avouer vaincue facilement.

Revirements dramatiques en seconde période

Dès le début de la seconde période, les Jordaniens ont lancé une attaque surprise. À la 50e minute, Ali Olwan a trouvé un espace dans la surface de réparation et a rétabli l'équilibre d'une frappe précise. Ce but a quelque peu déstabilisé l'Autriche, et les offensives menées par Marcel Sabitzer et Sasa Kalajdzic ont peiné à percer la défense dense adverse.

Pour changer la donne, Ralf Rangnick a fait entrer l'expérimenté attaquant Marko Arnautovic. L'ancienne star de l'Inter et de Stoke City a réussi à marquer à la 69e minute, mais après vérification de la VAR, le but a été annulé en raison d'une main de Stefan Posch lors de l'action.

Malgré cela, la pression autrichienne a porté ses fruits à la 76e minute. Un corner tiré par Marcel Sabitzer a créé la confusion dans la défense jordanienne, et Yazan Al-Arab a marqué contre son camp. Enfin, l'expérimenté Marko Arnautovic a scellé le score final en fin de match, assurant une victoire cruciale à son équipe.

Cette victoire offre à l'Autriche de bonnes perspectives pour se qualifier pour les barrages du groupe G. Quant à la Jordanie, malgré sa défaite, elle a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec un favori pour son premier match. L'Autriche tentera de consolider sa place de leader du groupe lors des prochaines journées.