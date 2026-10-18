Chine : la directrice d'une école maternelle condamnée à la prison à vie après l'empoisonnement d'enfants

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Chine : la directrice d'une école maternelle condamnée à la prison à vie après l'empoisonnement d'enfants

En Chine, la directrice d'une école maternelle a été condamnée à la prison à vie après que plus de 200 enfants et membres du personnel ont été empoisonnés par de la nourriture contenant du plomb. L'incident s'est produit dans la ville de Tianshui, dans la province du Gansu. C'est ce qu'a rapporté la BBC.

Il a été révélé qu'en juillet 2025, le taux de plomb dans le sang de 247 élèves et employés de l'école dépassait les normes autorisées. L'enquête a révélé que le personnel de cuisine avait utilisé un colorant impropre à la consommation pour améliorer l'apparence des plats.

L'enquête a été ouverte après que des enfants ont eu besoin d'une assistance médicale suite à la consommation de tartes aux dattes rouges et de petits pains au maïs et à la saucisse. Les échantillons alimentaires ont révélé des niveaux de plomb jusqu'à 2 000 fois supérieurs aux normes de sécurité établies.

Le tribunal a reconnu la propriétaire de l'école, Li Hueyfang, coupable de préparation et de vente de nourriture nocive et l'a condamnée à la prison à vie. Ses biens d'une valeur de 500 000 yuans ont également été confisqués.

Le directeur exécutif de l'école, Zhi Jinglin, a été condamné à 15 ans de prison et à une amende de 300 000 yuans. Quatre autres employés impliqués dans l'affaire ont été condamnés à des peines allant de six à huit ans de prison.

Au cours de l'enquête, il a été découvert que certains fonctionnaires et membres du personnel hospitalier avaient tenté de dissimuler l'incident en falsifiant les résultats des analyses et en acceptant des pots-de-vin.

À la suite de cet incident, la Chine a renforcé les mesures de sécurité alimentaire dans les établissements d'enseignement. Selon les nouvelles règles, chaque nouveau lot de nourriture doit être inspecté, et la farine, le riz ainsi que l'huile végétale doivent être achetés via un système d'approvisionnement centralisé.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'empoisonnement au plomb peut causer des dommages graves au cerveau et au système nerveux central des enfants.

TianshuiLi HueyfangPlombChineEmpoisonnement scolaire
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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