Nouveaux prix des modèles iPhone 17 Pro et Pro Max
Au 28 novembre 2026, les prix des modèles iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air sont les suivants. La liste distingue les configurations SIM + eSIM et eSIM + eSIM. Dans les deux variantes, deux IMEI sont enregistrés.
SIM + eSIM
iPhone 17 :
• 256 GB : 949 $
iPhone 17 Pro, 256 GB :
• Orange : 1299 $
• Blue : 1379 $
• Silver : 1379 $
iPhone 17 Pro, 512 GB :
• Orange : 1499 $
• Blue : 1629 $
• Silver : 1549 $
iPhone 17 Pro Max, 256 GB :
• Orange : 1399 $
• Blue : 1399 $
• Silver : 1519 $
iPhone 17 Pro Max, 512 GB :
• Orange : 1649 $
• Blue : 1679 $
• Silver : 1699 $
iPhone 17 Pro Max, 1 TB :
• Orange : 1999 $
• Blue : 1949 $
• Silver : 2099 $
iPhone 17 Pro Max, 2 TB :
• Orange : 2399 $
• Blue : 2399 $
• Silver : 2399 $
eSIM + eSIM
Dans cette configuration, deux IMEI sont également enregistrés.
iPhone 17 :
• 256 GB : 949 $
iPhone Air, 256 GB :
• Blue : 939 $
• Gold : 949 $
• Black : 949 $
• White : 949 $
iPhone 17 Pro, 256 GB :
• Orange : 1249 $
• Blue : 1249 $
• Silver : 1339 $
iPhone 17 Pro, 512 GB :
• Orange : 1299 $
• Blue : 1499 $
• Silver : 1399 $
iPhone 17 Pro Max, 256 GB :
• Orange : 1389 $
• Blue : 1369 $
• Silver : 1439 $
iPhone 17 Pro Max, 512 GB :
• Orange : 1499 $
• Blue : 1539 $
• Silver : 1649 $
iPhone 17 Pro Max, 1 TB :
• Orange : 1899 $
• Blue : 1849 $
• Silver : 1899 $
iPhone 17 Pro Max, 2 TB :
• Orange : 2199 $
• Blue : 2199 $
• Silver : 2399 $
Les prix peuvent changer à tout moment.
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