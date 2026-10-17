Quelles sont les peines pour violence envers les enfants en Asie centrale ?

En Ouzbékistan, les peines pour violence sexuelle envers les enfants ont été durcies, introduisant la réclusion à perpétuité pour certains crimes graves. Le 14 octobre, le président Chavkat Mirziyoyev a signé la loi correspondante. Quelles sont les peines prévues pour de tels crimes dans les autres pays d'Asie centrale ?

Violence sexuelle envers les enfants de moins de 14 ans

En Ouzbékistan, ces crimes graves sont passibles de peines allant jusqu'à 25 ans de prison ou de la réclusion à perpétuité. Dans certains cas, les possibilités de libération conditionnelle sont limitées.

Au Kazakhstan, la réclusion à perpétuité est prévue pour les crimes sexuels commis avec violence envers des enfants de moins de 14 ans.

Au Kirghizistan, selon les circonstances du crime, une peine de 15 ans de prison ou la réclusion à perpétuité peut être appliquée.

Au Tadjikistan, le viol d'une fille de moins de 14 ans est passible de 12 à 25 ans de prison ou de la réclusion à perpétuité. Des peines sévères sont également prévues pour les actes sexuels forcés.

Au Turkménistan, le viol d'une fille de moins de 14 ans est passible de 10 à 25 ans de prison, et certains actes sexuels forcés envers des garçons sont passibles de 10 à 20 ans de prison.

Violence sexuelle envers les adolescents de 14 à 17 ans

Des peines sévères sont également prévues dans la région pour les violences exercées sur cette catégorie d'âge.

Ouzbékistan : 10 à 15 ans de prison.

Kazakhstan : généralement 15 à 17 ans, et dans certains cas aggravants, 17 à 20 ans ou la réclusion à perpétuité.

Kirghizistan : 15 ans de prison ou réclusion à perpétuité.

Tadjikistan : généralement 7 à 12 ans de prison. La peine peut être alourdie dans certains cas.

Turkménistan : 5 à 15 ans de prison pour le viol d'une mineure.

Actes sexuels sans violence avec des mineurs de moins de 16 ans

Même en l'absence de violence, une responsabilité pénale est établie pour protéger les enfants.

En Ouzbékistan, ces actes sont passibles de 3 à 5 ans de restriction de liberté ou de prison. Dans certains cas aggravants, la peine peut atteindre 8 à 10 ans.

Au Kazakhstan, une peine allant jusqu'à 5 ans de prison ou de restriction de liberté est prévue. Dans certains cas, elle peut atteindre 7 à 12 ans, et 12 à 15 ans en cas de récidive.

Au Kirghizistan, une peine de 8 à 10 ans de prison est prévue.

Au Tadjikistan, la peine de base est de 2 à 5 ans de prison. Elle est alourdie dans certains cas.

Au Turkménistan, des amendes, des travaux correctionnels ou jusqu'à 3 ans de prison peuvent être appliqués.

Peines pour actes obscènes envers les enfants

Les actes obscènes envers des mineurs font également l'objet de poursuites pénales spécifiques.