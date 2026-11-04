Un jeune aigle né au Kazakhstan parcourt 1400 kilomètres jusqu'à Kachkadaria

Un aigle des steppes, né il y a quelques mois au Kazakhstan, a parcouru près de 1400 kilomètres pour atteindre la région de Kachkadaria en Ouzbékistan. Les experts suivent le long voyage de l'oiseau grâce à un traceur GPS.

L'aigle, nommé Tongish, effectue son premier voyage indépendant vers les pays chauds. Sa trajectoire est surveillée par le personnel du parc national Altyn-Emel au Kazakhstan.

Selon les informations du parc national, Tongish était encore un oisillon blanc et duveteux dans son nid cet été. Le 20 juillet, des experts lui ont installé un traceur GPS alimenté par l'énergie solaire, permettant de suivre chacun de ses mouvements à distance.

Selon les données publiées le 2 novembre, Tongish a quitté le territoire kazakh pour entrer en Ouzbékistan en passant par le Kirghizistan. Il a d'abord volé jusqu'à Samarcande, puis a été localisé près de la ville de Karchi dans la région de Kachkadaria.

Ainsi, cet aigle âgé de quelques mois a traversé trois pays, parcourant environ 1400 kilomètres.

Les experts soulignent que l'aigle des steppes est l'un des oiseaux rares inscrits sur la Liste rouge. Les données collectées par le traceur GPS sont essentielles pour étudier leurs routes migratoires, identifier les zones dangereuses et renforcer les mesures de protection des oiseaux.

Le suivi de son voyage se poursuivra jusqu'à ce que Tongish atteigne ses quartiers d'hiver.