Des pièces rares de l'époque des Qarakhanides découvertes au fond du lac Issyk-Kul

·22·Monde
Des pièces rares de l'époque des Qarakhanides découvertes au fond du lac Issyk-Kul

Au Kirghizistan, Des pièces de monnaie de l'époque des Qarakhanides datant des Xe–XIe siècles ont été découvertes au fond du lac Issyk-Kul. L'information a été communiquée par Maksim Menshikov, co-responsable des recherches archéologiques et chercheur à l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de Russie.

Les découvertes ont été faites lors de nouvelles recherches sous-marines menées dans le complexe archéologique médiéval de Toru-Aygir, situé au fond du lac. Les archéologues étudient cette zone depuis plusieurs années.

Selon Menshikov, les pièces trouvées pourraient avoir une teneur en plomb très élevée. Selon les premières estimations, la proportion de plomb dans le métal atteindrait 90 %. Le chercheur explique cela par une pénurie de cuivre à cette époque.

Ces pièces sont remarquables par la rareté de leur composition. En raison de la fragilité du matériau, les découvertes sont mal conservées et il est difficile de lire les inscriptions sur les pièces.

Au cours de l'expédition, une partie d'un chaudron en fonte et des fragments de grands récipients en céramique ont également été trouvés. De plus, les archéologues ont identifié sept structures médiévales construites en briques cuites sur le site du complexe de Toru-Aygir. Auparavant, six structures de ce type étaient connues sur le territoire du Kirghizistan.

Les recherches sont menées dans le cadre d'une expédition archéologique sous-marine internationale soutenue par la Société russe de géographie.

Comme les participants à l'expédition ne peuvent pas sortir du Kirghizistan les objets originaux, des potiers de Moscou en préparent des répliques. Selon le plan, ces copies seront exposées à l'automne avec des photographies des objets originaux.

Divers récipients en céramique anciens et fragments de pierre sur une surface en bois.
KirghizistanIssyk-KulToru-AygirMaksim MenshikovArchéologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lancement d'une liaison directe en bus de Tachkent à Issyk-KoulLancement d'une liaison directe en bus de Tachkent à Issyk-Koul3 juin 12:57Découverte du siècle en Allemagne : 934 pièces d'argent de l'époque d'Hadrien trouvéesDécouverte du siècle en Allemagne : 934 pièces d'argent de l'époque d'Hadrien trouvées25 septembre 10:30Les présidents ont inauguré l'hôtel cinq étoiles « Bakou » sur le lac Issyk-Koul (photo)Les présidents ont inauguré l'hôtel cinq étoiles « Bakou » sur le lac Issyk-Koul (photo)31 juillet 21:57De l'or d'une valeur de 9 millions d'euros découvert dans un mur en BelgiqueDe l'or d'une valeur de 9 millions d'euros découvert dans un mur en Belgique15 août 06:52Nouveau pôle touristique sur l'Yssyk-Koul : les présidents inaugurent le premier club de golf internationalNouveau pôle touristique sur l'Yssyk-Koul : les présidents inaugurent le premier club de golf international30 juillet 22:46La maison d'une blogueuse qui exhibait sa richesse sur Internet a été cambrioléeLa maison d'une blogueuse qui exhibait sa richesse sur Internet a été cambrioléeAujourd'hui 10:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?