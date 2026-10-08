Des pièces rares de l'époque des Qarakhanides découvertes au fond du lac Issyk-Kul

Au Kirghizistan, Des pièces de monnaie de l'époque des Qarakhanides datant des Xe–XIe siècles ont été découvertes au fond du lac Issyk-Kul. L'information a été communiquée par Maksim Menshikov, co-responsable des recherches archéologiques et chercheur à l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de Russie.

Les découvertes ont été faites lors de nouvelles recherches sous-marines menées dans le complexe archéologique médiéval de Toru-Aygir, situé au fond du lac. Les archéologues étudient cette zone depuis plusieurs années.

Selon Menshikov, les pièces trouvées pourraient avoir une teneur en plomb très élevée. Selon les premières estimations, la proportion de plomb dans le métal atteindrait 90 %. Le chercheur explique cela par une pénurie de cuivre à cette époque.

Ces pièces sont remarquables par la rareté de leur composition. En raison de la fragilité du matériau, les découvertes sont mal conservées et il est difficile de lire les inscriptions sur les pièces.

Au cours de l'expédition, une partie d'un chaudron en fonte et des fragments de grands récipients en céramique ont également été trouvés. De plus, les archéologues ont identifié sept structures médiévales construites en briques cuites sur le site du complexe de Toru-Aygir. Auparavant, six structures de ce type étaient connues sur le territoire du Kirghizistan.

Les recherches sont menées dans le cadre d'une expédition archéologique sous-marine internationale soutenue par la Société russe de géographie.

Comme les participants à l'expédition ne peuvent pas sortir du Kirghizistan les objets originaux, des potiers de Moscou en préparent des répliques. Selon le plan, ces copies seront exposées à l'automne avec des photographies des objets originaux.