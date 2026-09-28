Des employés de crèche sous les projecteurs après avoir protégé des enfants lors d'un puissant séisme en Turquie

Lors du séisme de magnitude 5,4 survenu dans la province de Şanlıurfa en Turquie, les actions des employés d'une crèche ont été filmées par des caméras de surveillance. Les éducateurs se sont précipités pour protéger les enfants pendant les fortes secousses. Une fois le séisme terminé, ils les ont évacués vers un lieu sûr.

Le 24 septembre, un séisme a frappé le district de Karaköprü, dans la province de Şanlıurfa. À ce moment-là, les éducateurs présents dans une crèche locale se sont immédiatement dirigés vers les enfants pour tenter de les protéger.

Les images de vidéosurveillance montrent les efforts déployés par le personnel pour protéger les enfants pendant les secousses.

Après l'arrêt du séisme, le personnel de la crèche a évacué les enfants du bâtiment vers une zone sécurisée. Les images de la caméra de surveillance de la crèche ont circulé sur les réseaux sociaux, attirant l'attention du public. Les vidéos montrent les actions du personnel visant à protéger les enfants en situation d'urgence.

Cet événement a démontré une fois de plus l'importance de la préparation du personnel des crèches face aux situations d'urgence et de la garantie de la sécurité des enfants.