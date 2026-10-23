«L'ONU fait preuve d'une impuissance totale» : Erdogan critique vivement le Conseil de sécurité

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a fait une nouvelle déclaration cinglante concernant le système de sécurité internationale et le fonctionnement des Nations Unies. Il a souligné que l'organisation reste aujourd'hui totalement impuissante et inefficace face aux crises sanglantes qui éclatent dans diverses parties du monde.

C'est ce qu'a déclaré le dirigeant turc dans un message vidéo spécial adressé aux participants de la IXe Conférence internationale sur la médiation, qui a débuté à Istanbul, rapporte «Yeni Şafak» .

«L'ONU impuissante face aux crises» : les principales déclarations d'Erdoğan

Le dirigeant turc a exprimé son vif mécontentement face à l'instabilité sur la scène mondiale et à la réaction des institutions internationales :

L'ampleur des crises et le silence des organisations : Erdoğan a vivement critiqué la passivité des organisations internationales face aux tragédies humanitaires et aux guerres qui touchent la bande de Gaza, le Liban, le Soudan et d'autres points chauds du globe ;

Impuissance structurelle : Le président a souligné que les mécanismes actuels de l'ONU et de son Conseil de sécurité sont incapables de mettre fin aux injustices mondiales et d'assurer la paix, faisant preuve d'une impuissance totale dans la pratique.

La nécessité d'une réforme radicale du système de sécurité

Dans son discours, le dirigeant turc a évoqué les principes de maintien de la paix d'Ankara et les changements nécessaires :

L'inévitabilité des réformes : Le chef de l'État a réitéré la nécessité de revoir d'urgence le système de sécurité mondiale, en particulier la composition du Conseil de sécurité de l'ONU et le droit de veto ;

Médiation équitable : Il a été annoncé qu'Ankara poursuivrait fermement ses efforts pour résoudre les conflits mondiaux par des moyens pacifiques, par le biais de négociations et d'une médiation active pour parvenir à une paix durable.

Cette intervention d'Erdoğan a attiré l'attention de la communauté internationale sur la question de la réforme de l'ONU, alors que les tensions militaires et politiques au Moyen-Orient et en Afrique se poursuivent.