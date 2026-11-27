Ali Kemal Hut, connu sous le nom de « Kemal Efendi de Kasımpaşa », le professeur qui a enseigné le Coran au président turc Recep Tayyip Erdoğan durant sa jeunesse, est décédé à l'âge de 92 ans. Le chef de l'État a personnellement assisté aux funérailles et a porté le cercueil sur ses épaules. C'est ce qu'a rapporté la chaîne « TRT Haber ».

Selon les médias turcs, Ali Kemal Hut s'est éteint le 26 novembre. Le 27 novembre, à Istanbul, la prière funéraire a eu lieu à la mosquée Fatih. Le président Recep Tayyip Erdoğan, ainsi que plusieurs ministres et personnalités publiques, ont assisté à la cérémonie.

La prière funéraire a été dirigée par le Dr Aziz Çınar, enseignant au centre de spécialisation religieuse Haseki d'Istanbul. Après la prière, le mufti de la province d'Istanbul, Amrullah Tunçel, a récité des prières pour le défunt.

Lors de la cérémonie, Erdoğan a déclaré qu'il connaissait son maître depuis son enfance, à la mosquée Cami-i Kebir de Kasımpaşa. Il a souligné qu'Ali Kemal Hut avait ensuite déménagé dans le quartier de Çarşamba à Fatih, où il a formé des étudiants à Emir Buhari.

« Nous aimions beaucoup Kemal Efendi. Il était le symbole de l'humilité. Il doit y avoir très peu de personnes comme lui en termes d'humilité », a déclaré le président turc.

Erdoğan a également rappelé qu'il avait rendu visite à son maître une semaine avant son décès. Il a prié pour le défunt et a demandé aux personnes présentes de lui pardonner.

Après le discours du président, le cercueil d'Ali Kemal Hut a été transporté vers le corbillard. Erdoğan a également porté le cercueil sur ses épaules pour accompagner son maître vers sa dernière demeure. Le défunt a été inhumé au cimetière du complexe Emir Buhari, dans le quartier d'Ayvansaray à Istanbul.