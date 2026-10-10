L'Arabie saoudite et le gouvernement yéménite saisissent l'ONU pour agir contre les Houthis

·3·Monde
L'Arabie saoudite et le gouvernement yéménite saisissent l'ONU pour agir contre les Houthis

Alors que la situation géopolitique au Moyen-Orient devient tendue, le gouvernement légitime du Yémen, reconnu internationalement, ainsi que l'Arabie saoudite ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures fermes et concrètes contre le mouvement « Ansar Allah » (Houthis).

Selon un rapport diffusé par la chaîne « Al-Jazeera », le représentant permanent du Yémen auprès de l'ONU, Abdullah Ali Fadhel al-Saadi, a souligné lors d'une réunion du Conseil de sécurité que la menace houthie n'est plus seulement un problème interne au Yémen, mais dépasse les frontières régionales pour menacer la sécurité mondiale.

La déclaration d'Al-Saadi à la tribune de l'ONU : Stopper les flux financiers et d'armes

Le responsable yéménite a appelé la communauté internationale à une coopération active et a noté les points importants suivants :

  • Fermer les canaux de financement et de technologie : Le Conseil de sécurité de l'ONU doit imposer des sanctions strictes et des restrictions pour arrêter immédiatement le financement, les armes illégales et le flux de technologies militaires atteignant les Houthis ;

  • Soutenir le gouvernement légitime : Le diplomate a déclaré qu'il est nécessaire de mettre fin au coup d'État armé et de rétablir le contrôle des institutions étatiques sur tout le territoire yéménite afin d'empêcher le pays de devenir une base menaçant la sécurité internationale ;

  • Condition pour une paix réelle : Selon Al-Saadi, la stabilité ne peut être assurée que par le rétablissement de l'autorité légitime et le désarmement des groupes terroristes.

La position ferme de l'Arabie saoudite : « Nous ne permettrons pas que notre sécurité soit compromise »

Le représentant permanent del'Arabie saoudite auprès de l'ONU, Abdulaziz al-Wasil, a également fait une déclaration ferme sur la situation qui s'aggrave rapidement dans la région :

  • Menace sur la mer Rouge et la navigation maritime : L'augmentation des frappes sur des cibles civiles et les menaces constantes contre le mouvement des navires marchands dans la mer Rouge et le détroit stratégique de Bab el-Mandeb nuisent à l'économie mondiale ;

  • L'avertissement de Riyad : Al-Wasil a souligné que l'Arabie saoudite ne tolérera jamais que sa sécurité nationale et la liberté de navigation maritime soient menacées.

Affrontements intenses sur la ligne de front : Bab el-Mandeb, Taïz et Riyad

Derrière les déclarations diplomatiques, de réels affrontements militaires se poursuivent avec intensité :

  • La lutte pour Bab el-Mandeb : Selon les informations, les forces de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite auraient réussi à chasser les Houthis des zones clés autour du détroit de Bab el-Mandeb (les Houthis le nient) ;

  • Attaques contre l'aéroport de Riyad : Au cours de la semaine, des rapports ont circulé selon lesquels les Houthis auraient lancé des frappes de représailles contre les infrastructures civiles de l'aéroport international Roi Khaled dans la capitale saoudienne ;

  • Le siège lourd de la ville de Taïz : Selon les médias, les combats les plus violents se déroulent autour de la ville stratégique de Taïz, où les Houthis tenteraient de maintenir un grand groupe de troupes du gouvernement yéménite en état de siège.

Dans le contexte des affrontements géopolitiques tendus au Moyen-Orient, les décisions pratiques que le Conseil de sécurité de l'ONU prendra à l'égard des Houthis devraient déterminer la sécurité de toute la région et l'avenir de la route commerciale internationale de la mer Rouge.

YémenAnsar AllahConseil de sécurité de l'ONUBab el-MandebMoyen-Orient
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Appel secret à Téhéran !» : La Chine demande à l'Iran de freiner les Houthis au Yémen«Appel secret à Téhéran !» : La Chine demande à l'Iran de freiner les Houthis au Yémen17 septembre 21:33Les Houthis yéménites s'emparent de l'île de Périm — Le pétrole saoudien sous blocus, Aden pourrait tomber !Les Houthis yéménites s'emparent de l'île de Périm — Le pétrole saoudien sous blocus, Aden pourrait tomber !12 septembre 00:11Un chasseur F-15 saoudien abattu : les Houthis détruisent un avion à plusieurs millions de dollarsUn chasseur F-15 saoudien abattu : les Houthis détruisent un avion à plusieurs millions de dollars16 septembre 22:39Qu'a dit le chef des Houthis à Ben Salmane ? Un discours qui a secoué le Moyen-Orient !Qu'a dit le chef des Houthis à Ben Salmane ? Un discours qui a secoué le Moyen-Orient !16 septembre 10:47L'Arabie saoudite demande l'aide militaire de la Grande-Bretagne contre les Houthis : Londres va-t-elle entrer dans une guerre majeure ?L'Arabie saoudite demande l'aide militaire de la Grande-Bretagne contre les Houthis : Londres va-t-elle entrer dans une guerre majeure ?15 septembre 11:37Les forces gouvernementales yéménites lancent une offensive majeure contre les HouthisLes forces gouvernementales yéménites lancent une offensive majeure contre les Houthis15 septembre 00:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille