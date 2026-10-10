L'Arabie saoudite et le gouvernement yéménite saisissent l'ONU pour agir contre les Houthis

Alors que la situation géopolitique au Moyen-Orient devient tendue, le gouvernement légitime du Yémen, reconnu internationalement, ainsi que l'Arabie saoudite ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures fermes et concrètes contre le mouvement « Ansar Allah » (Houthis).

Selon un rapport diffusé par la chaîne « Al-Jazeera », le représentant permanent du Yémen auprès de l'ONU, Abdullah Ali Fadhel al-Saadi, a souligné lors d'une réunion du Conseil de sécurité que la menace houthie n'est plus seulement un problème interne au Yémen, mais dépasse les frontières régionales pour menacer la sécurité mondiale.

La déclaration d'Al-Saadi à la tribune de l'ONU : Stopper les flux financiers et d'armes

Le responsable yéménite a appelé la communauté internationale à une coopération active et a noté les points importants suivants :

Fermer les canaux de financement et de technologie : Le Conseil de sécurité de l'ONU doit imposer des sanctions strictes et des restrictions pour arrêter immédiatement le financement, les armes illégales et le flux de technologies militaires atteignant les Houthis ;

Soutenir le gouvernement légitime : Le diplomate a déclaré qu'il est nécessaire de mettre fin au coup d'État armé et de rétablir le contrôle des institutions étatiques sur tout le territoire yéménite afin d'empêcher le pays de devenir une base menaçant la sécurité internationale ;

Condition pour une paix réelle : Selon Al-Saadi, la stabilité ne peut être assurée que par le rétablissement de l'autorité légitime et le désarmement des groupes terroristes.

La position ferme de l'Arabie saoudite : « Nous ne permettrons pas que notre sécurité soit compromise »

Le représentant permanent del'Arabie saoudite auprès de l'ONU, Abdulaziz al-Wasil, a également fait une déclaration ferme sur la situation qui s'aggrave rapidement dans la région :

Menace sur la mer Rouge et la navigation maritime : L'augmentation des frappes sur des cibles civiles et les menaces constantes contre le mouvement des navires marchands dans la mer Rouge et le détroit stratégique de Bab el-Mandeb nuisent à l'économie mondiale ;

L'avertissement de Riyad : Al-Wasil a souligné que l'Arabie saoudite ne tolérera jamais que sa sécurité nationale et la liberté de navigation maritime soient menacées.

Affrontements intenses sur la ligne de front : Bab el-Mandeb, Taïz et Riyad

Derrière les déclarations diplomatiques, de réels affrontements militaires se poursuivent avec intensité :

La lutte pour Bab el-Mandeb : Selon les informations, les forces de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite auraient réussi à chasser les Houthis des zones clés autour du détroit de Bab el-Mandeb (les Houthis le nient) ;

Attaques contre l'aéroport de Riyad : Au cours de la semaine, des rapports ont circulé selon lesquels les Houthis auraient lancé des frappes de représailles contre les infrastructures civiles de l'aéroport international Roi Khaled dans la capitale saoudienne ;

Le siège lourd de la ville de Taïz : Selon les médias, les combats les plus violents se déroulent autour de la ville stratégique de Taïz, où les Houthis tenteraient de maintenir un grand groupe de troupes du gouvernement yéménite en état de siège.

Dans le contexte des affrontements géopolitiques tendus au Moyen-Orient, les décisions pratiques que le Conseil de sécurité de l'ONU prendra à l'égard des Houthis devraient déterminer la sécurité de toute la région et l'avenir de la route commerciale internationale de la mer Rouge.