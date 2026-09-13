À une époque où les confrontations géopolitiques, les guerres et les menaces nucléaires atteignent un niveau sans précédent, des appels sérieux et urgents s'élèvent depuis les tribunes internationales concernant les activités de l'Organisation des Nations Unies (ONU), pilier fondamental du système de sécurité mondiale. Lors de la réunion au format « outreach » du sommet des BRICS à New Delhi, en Inde, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a ouvertement reconnu que l'ONU devenait une structure inefficace. Il a souligné que la chute brutale de la confiance entre les États et l'effondrement de l'architecture de sécurité internationale ont conduit le monde au bord d'une nouvelle course aux armements et d'erreurs nucléaires catastrophiques.

Néanmoins, le dirigeant kazakh, qualifiant l'ONU d'espace universel sans alternative, a fermement insisté sur la nécessité de réformer d'urgence et radicalement le Conseil de sécurité de l'organisation, d'y accorder une place digne aux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, et de renforcer la voix des « puissances moyennes ». Pourquoi Tokayev exige-t-il un dialogue entre les puissances nucléaires, comment le veto et le monopole au sein du Conseil de sécurité doivent-ils changer, et comment la diplomatie équilibrée d'Astana peut-elle protéger le monde de nouvelles guerres ?

« La confiance a diminué et le risque de course aux armements a augmenté » : le diagnostic lucide de Tokayev

Dans son discours au sommet de New Delhi, le président du Kazakhstan a exposé les causes réelles de l'instabilité mondiale :

La paix avant l'économie : « La paix et la stabilité stratégique sont des conditions nécessaires au développement économique et durable. Mais il ne s'agit pas seulement d'économie. Passer des tensions régionales à une stabilité à long terme par la diplomatie et le dialogue politique doit devenir une priorité », a déclaré Tokayev ;

L'effondrement du système de sécurité : Les conflits persistants ont considérablement accru le risque d'une nouvelle course aux armements, d'erreurs stratégiques et de décisions catastrophiques ;

Appel au dialogue entre puissances nucléaires : Tokayev a souligné l'urgence d'établir un dialogue direct de haut niveau entre les puissances nucléaires afin de réduire les risques nucléaires liés aux nouvelles technologies ;

ONU inefficace et crise de confiance : Le président a noté qu'en raison de l'affaiblissement de la confiance mutuelle entre les États, l'ONU ne peut pas remplir pleinement ses fonctions, tout en soulignant qu'il n'existe aucune autre plateforme universelle pour la remplacer.

Réformer le Conseil de sécurité : Représentation équitable et voix des nouveaux continents

Le dirigeant d'Astana a formulé des propositions concrètes pour adapter la structure de l'ONU aux exigences de l'époque :

Pouvoir de prévention des conflits : La réforme doit accroître la capacité de l'organisation à prévenir les conflits et à prendre des décisions collectives et légitimes ;

Une Charte non sélective : « La Charte des Nations Unies doit être respectée de manière cohérente et égale par tous les États, et non de manière sélective », a souligné le chef de l'État ;

Représentation de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine : La composition actuelle du Conseil de sécurité ne reflète pas la réalité géopolitique moderne. Par conséquent, une représentation équitable des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine au sein de ce conseil doit être garantie ;

La voix décisive des « puissances moyennes » : Les puissances moyennes émergentes doivent avoir une voix plus importante dans la prise de décision mondiale, car elles sont capables d'atténuer les tensions géopolitiques et de construire des ponts de dialogue.

Harmonie entre BRICS et ONU : La politique équilibrée d'Astana

Le Kazakhstan promeut des principes de neutralité et de multilatéralisme constants sur la scène internationale :

Le rôle des BRICS : Astana considère les BRICS comme un espace de coopération influent qui complète le rôle central de l'ONU et renforce les relations multilatérales ;

Points communs sur les questions complexes : La règle immuable de la politique étrangère du Kazakhstan est de rechercher des points de compromis qui rapprochent les parties dans toute situation complexe et conflictuelle ;

Un agenda de longue date : La question de la réforme de l'ONU et du Conseil de sécurité est à l'ordre du jour international depuis de nombreuses années, et les États d'Asie centrale adoptent également une position active à cet égard.

Le discours de Kassym-Jomart Tokayev à New Delhi a prouvé une fois de plus que la gouvernance mondiale doit sortir du monopole d'un cercle restreint de puissances pour devenir un système plus juste et multipolaire.

Selon vous, une réforme radicale du Conseil de sécurité de l'ONU peut-elle mettre fin aux guerres sanglantes et aux menaces nucléaires dans le monde ? L'octroi d'un statut de membre permanent aux grandes puissances d'Asie et d'Afrique garantira-t-il une véritable justice dans les relations internationales ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette analyse cruciale sur la politique mondiale avec vos proches et amis intéressés par les questions internationales !