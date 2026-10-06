Déclaration forte d'Erdoğan : L'espace n'est pas un champ de bataille pour quelques puissances

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Déclaration forte d'Erdoğan : L'espace n'est pas un champ de bataille pour quelques puissances

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a fermement souligné qu'il est absolument erroné et extrêmement dangereux de militariser l'espace, d'en faire un nouveau front de compétition géopolitique et de le laisser sous le monopole de quelques puissances.

Dans un discours prononcé à Ankara, le dirigeant turc a lancé un appel à la communauté internationale concernant la lutte spatiale mondiale, affirmant que l'exploration spatiale doit rester le patrimoine commun de l'humanité.

« L'espace ne peut être le monopole de quelques États »

Recep Tayyip Erdoğan s'est opposé à l'hégémonie géopolitique émergente concernant l'accès à l'espace et son exploitation :

  • Un patrimoine commun, pas un trophée : « La course à l'espace ne peut être une compétition réservée à quelques pays. L'espace n'est pas un prix que celui qui arrive le premier peut s'approprier », a déclaré le dirigeant turc ;

  • Des droits égaux pour tous les États : Erdoğan a plaidé pour la création de conditions justes et égales pour tous les pays, y compris les nations en développement, dans l'utilisation des programmes et ressources spatiaux.

Le risque de militarisation

Le président turc a exprimé sa vive inquiétude face aux conséquences du développement récent, par les géants militaires mondiaux, de technologies anti-satellites, de lasers de défense orbitaux et d'armes spatiales :

  • Menace orbitale : La militarisation des zones spatiales déplace les conflits géopolitiques terrestres vers l'espace et menace inévitablement la sécurité de toute l'humanité ;

  • La nécessité de renforcer le droit international : Pour prévenir ce danger, il a été noté qu'il est temps d'élaborer, dans le cadre de l'ONU et d'autres structures internationales, des accords stricts et contraignants interdisant le déploiement d'armes dans l'espace.

Selon les analystes, cette déclaration du dirigeant turc reflète les ambitions stratégiques d'Ankara visant à développer son programme spatial national indépendant et à faire entendre sa voix dans la gouvernance spatiale mondiale.

Recep Tayyip ErdoğanAnkaraEspaceCourse SpatialeGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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