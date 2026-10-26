L'administration américaine a appelé l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orbánà se lancer dans la course au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU). C'est ce qu'a révélé le prestigieux journal Wall Street Journal (WSJ), citant ses propres sources.

Selon les rapports, le deuxième et dernier mandat de l'actuel Secrétaire général António Guterres prendra officiellement fin le 31 décembre 2026. L'option Orbán est apparue alors qu'aucun des candidats actuels n'a réussi à surmonter l'opposition des cinq membres permanents du Conseil de sécurité disposant d'un droit de veto lors des six premiers tours de scrutin préliminaires.

L'unanimité inattendue des États-Unis, de la Russie et de la Chine

Le WSJ écrit que l'administration de Donald Trump soutient activement la candidature de Viktor Orbán et que le plan est au stade de la décision finale :

La position des trois géants : Il est souligné que la Russie et la Chine sont prêtes à soutenir cette initiative. Comme le note le journal : « Lorsque les États-Unis, la Russie et la Chine veulent le même objectif au Conseil de sécurité de l'ONU, ils y parviennent généralement »;

Le calcul des 10 voix : Selon les estimations des sources au Département d'État, Orbán pourrait être soutenu par au moins 10 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ;

Le Royaume-Uni et la France feront-ils obstacle ? La question de savoir si Londres et Paris utiliseront leur droit de veto contre la volonté de la majorité reste ouverte, bien que ces deux pays soient généralement très prudents dans l'exercice de ce droit.

La lutte pour le futur secrétariat général : les favoris dans l'impasse

Un certain nombre de diplomates éminents prétendent au poste de Secrétaire général, mais il est difficile de parvenir à un consensus :

Résultats du sixième tour : Selon une source de RIA Novosti, aucun candidat n'a réussi à passer le filtre du « Big Five » (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine) lors du vote initial ;

Rebeca Grynspan et le veto : L'une des favorites, l'ancienne vice-présidente du Costa Rica et chef de la CNUCED, Rebeca Grynspan, est en lice, mais deux membres du Conseil de sécurité disposant d'un droit de veto s'opposent à sa candidature ;

Autres candidats : Parmi les autres candidats figurent Rafael Grossi (Argentine), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), María Fernanda Espinosa (Équateur), Olara Otunnu (Ouganda), Yvonne Baki (Équateur) et Lana Nusseibeh (EAU).

L'entrée de Viktor Orbán dans la course pourrait marquer le début de l'une des campagnes électorales les plus sensationnelles et géopolitiquement conflictuelles de l'histoire de l'ONU.