Le président turc Recep Tayyip Erdoğan, s'exprimant lors de la 31e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31) à Antalya le 11 novembre 2026, a accusé Israël d'empêcher délibérément l'envoi de conteneurs résidentiels dans la bande de Gaza. Le dirigeant turc a souligné qu'en raison des fortes pluies dans la région, les tentes où vivent des dizaines de milliers de Palestiniens ont été submergées par l'eau et la boue.

Points clés de la déclaration d'Erdoğan et accusation d'« écocide »

Il a été souligné qu'Ankara est tout à fait prête à envoyer des conteneurs comme abris temporaires pour la population de Gaza, mais que le gouvernement israélien ne l'autorise pas strictement. Il The Jerusalem Post a noté dans son discours cité par le journal que les Palestiniens, y compris des enfants vulnérables, sont contraints de vivre dans des tentes inadaptées sous une pluie battante et dans une boue épaisse. Erdoğan a appelé la communauté internationale à assurer immédiatement le passage sans entrave des convois d'aide humanitaire.

De même, le dirigeant turc a qualifié ouvertement la situation à Gaza depuis la tribune du sommet « écocide » (massacre écologique) et a fermement souligné que les opérations militaires ont causé des dommages immenses à la nature et aux infrastructures vitales de la région.

Points de vue et déclarations des parties Détails et arguments principaux Président de la Turquie (Recep Tayyip Erdoğan) Israël empêche l'envoi de conteneurs résidentiels à Gaza ; la situation a été qualifiée d'« écocide » Indicateur de crise humanitaire En raison des fortes pluies, les tentes de dizaines de milliers de Palestiniens sont restées sous l'eau et la boue Réponse de la partie israélienne Il a été rapporté que 91 000 tentes et de l'aide via plus de 8 200 camions ont été introduites par la structure COGAT Condition de reconstruction Israël a déclaré que la reconstruction de Gaza dépend du désarmement du Hamas

Réponse officielle et contre-déclarations de la partie israélienne

De son côté, le bureau du Premier ministre israélien et les forces de défense (Tsahal) ont annoncé que, par l'intermédiaire de la structure COGAT (Coordination des activités gouvernementales), une série d'aides hivernales pour Gaza, notamment 91 000 tentes et plus de 8 200 camions chargés d'équipements nécessaires ont été introduits.

Parallèlement, les responsables israéliens insistent sur le fait que le lancement de travaux de reconstruction à grande échelle à Gaza et l'introduction d'aides infrastructurelles majeures dépendent du désarmement du mouvement Hamas. De plus, NDTV selon un rapport, les représentants israéliens ont rejeté les accusations du dirigeant turc, les qualifiant de propagande sans fondement.

Selon vous, de telles déclarations sévères sur la scène internationale et les problèmes humanitaires peuvent-elles donner une réelle impulsion à l'amélioration de la situation des civils restés dans des conditions météorologiques difficiles à Gaza ? Laissez votre avis dans les commentaires !