Il s'avère que les célèbres pas de danse de Donald Trump sur la chanson « Y.M.C.A. » du groupe Village People ne plaisent pas à son épouse Melania. Cependant, le président américain affirme que ces prestations sont très appréciées par ses partisans et indique, sur le ton de l'humour, qu'il n'a pas l'intention d'y renoncer.

Le président américain Donald Trump a une fois de plus attiré l'attention avec ses apparitions inhabituelles lors d'événements politiques. Bien que ses pas de danse sur scène, ses gestes et ses imitations d'haltérophiles plaisent à ses partisans, son épouse Melania Trump estime que cela n'est pas digne du statut présidentiel.

Trump lui-même n'est pas tout à fait d'accord avec l'avis de sa femme à ce sujet. Il souligne que les gens aiment sincèrement ses célèbres pas de danse.

Melania dit à son mari : « Ce n'est pas digne d'un président »

Selon Trump, Melania n'approuve pas ses danses sur scène et lui demande de cesser ces mouvements.

Le président rapporte les propos de sa femme comme suit :

« Chéri, ce n'est pas digne d'un président. »

D'après Trump, Melania a même cité l'ancien président américain Franklin Roosevelt, soulignant qu'il était difficile d'imaginer ce dernier en train de danser.

Cependant, le dirigeant américain répond à cette objection avec humour.

« Mais je suis quand même devenu président », dit-il.

Selon Trump, les gens qui applaudissent ses danses ne le font pas par simple respect, mais parce qu'ils apprécient réellement ces moments.

La danse « Y.M.C.A. » et l'imitation des haltérophiles

Les mouvements de scène les plus célèbres de Trump sont liés à la chanson « Y.M.C.A. » du groupe Village People. Lorsque la chanson retentit, il lève les bras et danse avec des mouvements caractéristiques.

Cependant, Melania n'apprécie pas seulement cette danse, mais aussi d'autres apparitions scéniques du président. Trump affirme qu'elle considère également ses imitations d'haltérophiles lors de ses discours comme « très peu présidentielles ».

Le président a souligné avec humour que ces mouvements déplaisent encore plus à Melania que sa danse.

Malgré l'avis de sa femme, Trump continue de danser

Le dirigeant américain a abordé ce sujet à plusieurs reprises lors d'une série de meetings et d'événements politiques en 2026. Il a notamment évoqué la réaction de son épouse lors de ses interventions en janvier, mai et octobre.

« Elle croit fermement que tout doit être conforme au statut présidentiel. Si je me mets parfois à danser, je ne suis pas sûr que cela lui plaise beaucoup, mais les gens adorent ça », a déclaré Trump.

Ainsi, bien que Melania Trump ne considère pas les mouvements de son mari sur scène comme dignes du statut présidentiel, Donald Trump exprime sa conviction que ces prestations plaisent à ses partisans.