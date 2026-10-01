Sommet de la Silicon Valley à la Maison Blanche : Trump réunit les « titans » de l'IA

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Sommet de la Silicon Valley à la Maison Blanche : Trump réunit les « titans » de l'IA

Une rencontre inattendue et cruciale, appelée à définir l'avenir technologique, a eu lieu dans la capitale américaine, Washington. Donald Trump a organisé un déjeuner officiel et une réception à la Maison Blanche pour les dirigeants des entreprises technologiques les plus puissantes du monde.

Lors de cette réception spéciale qui s'est tenue le 29 septembre, tous les leaders majeurs de la Silicon Valley se sont réunis autour d'une même table. La rencontre ne s'est pas limitée à un déjeuner amical ; elle s'est conclue par la signature d'un document stratégique important sur la régulation de l'industrie de l'intelligence artificielle (IA).

Des milliardaires autour d'une table : qui a participé à l'événement ?

L'élite du secteur de l'intelligence artificielle a participé à ce déjeuner historique à la Maison Blanche :

  • Elon Musk — Fondateur de Tesla, SpaceX et xAI ;

  • Mark Zuckerberg — PDG de Meta ;

  • Sundar Pichai — PDG de Google et Alphabet ;

  • Jensen Huang — PDG de Nvidia, leader incontesté du marché des puces pour l'IA ;

  • Dario Amodei — PDG du laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic (Claude) ;

  • Greg Brockman — Président d'OpenAI, créateur de ChatGPT.

La réunion de ces technogéants, souvent connus pour leur concurrence féroce et leurs débats médiatiques tendus, a souligné l'importance capitale de l'événement.

Accord commun sur la sécurité de l'IA : le résultat principal

Le résultat pratique le plus important de la réunion a été la signature officielle d'un accord commun sur la sécurité de l'intelligence artificielle entre les parties.

Le document vise à garantir la cybersécurité dans un contexte de développement technologique sans précédent, à contrôler les modèles d'IA de manière responsable et à établir une coopération entre l'État et les grandes entreprises informatiques sur le marché mondial.

Ce dialogue étroit entre Donald Trump et les « titans » de la Silicon Valley témoigne de la volonté de renforcer le leadership technologique des États-Unis et annonce une attention accrue de l'État envers l'intelligence artificielle dans les années à venir.

Donald TrumpSilicon ValleySécurité de l'IAOpenAIÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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