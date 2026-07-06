Catastrophe naturelle en Europe : les feux de forêt se propagent

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Catastrophe naturelle en Europe : les feux de forêt se propagent

Des feux de forêt majeurs qui font rage dans plusieurs pays européens ont englouti des milliers d'hectares. En Espagne, en France, au Portugal et en Grèce, des centaines de pompiers, des équipements spécialisés et des forces aériennes ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. C'est ce qu'a rapporté Deutsche Welle .

Il est rapporté qu'à la suite d'un incendie qui s'est déclaré le soir du 4 juillet dans le département des Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France, deux personnes, dont un pompier et un habitant local, ont été grièvement blessées. Environ 5 000 habitants ont été évacuésde la zone. Près de 700 pompiers, 200 véhicules spécialisés, ainsi que des dizaines d'avions et d'hélicoptères ont été mobilisés pour les opérations d'extinction.

Selon le gouvernement français, en juillet, le risque d'incendies de forêt a été jugé élevé dans 41 départements du pays. Dans sept d'entre eux, le niveau de risque maximal a été déclaré.

En Grèce, en raison d'un incendie dans une usine de recyclage près de Thessalonique, une épaisse fumée s'est propagée jusqu'au centre-ville. Les autorités ont demandé aux habitants de fermer les fenêtres et de rester chez eux autant que possible. En raison de l'incident, trois localités et un établissement de soins accueillant 157 personnes ont été évacués. Un homme de 76 ans a été arrêté, soupçonné d'avoir provoqué l'incendie.

Un grand feu de forêt a également été signalé à l'ouest d'Athènes. Pour l'éteindre, 210 pompiers, des bénévoles et l'aviation spécialisée ont été mobilisés.

Dans la province espagnole de Gérone, l'incendie qui sévit depuis le 3 juillet a brûlé près de 2 200 hectares de terres.

Dans la municipalité portugaise de Vouzela, l'incendie qui a débuté en juillet s'est propagé sur plus de 12 000 hectares . Pour le maîtriser, 1 200 pompiers, 400 véhicules spécialisés et 15 avions ont été mobilisés. Parallèlement, l'Espagne a envoyé 120 pompiers et 45 véhicules spécialisés en aide au pays voisin.

Selon les médias locaux, bien que les principaux incendies au Portugal soient sous contrôle, des foyers subsistent dans certaines zones.

Les experts soulignent que ces grands feux de forêt observés dans plusieurs pays européens pourraient être directement liés aux températures anormalement élevées enregistrées en juin.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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