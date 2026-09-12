Le pétrole dépasse les 100 $ et le gaz atteint 1000 $ : Les Houthis bloquent ports et pipelines

Le marché mondial de l'énergie est plongé dans une tourmente géopolitique sans précédent. Les frappes des forces armées américaines contre cinq pétroliers iraniens et la prise de contrôle d'un port clé et d'une île stratégique en mer Rouge par les Houthis du Yémen ont propulsé les prix mondiaux du pétrole vers des sommets à trois chiffres. Le Brent, référence du brut, a bondi en une semaine pour atteindre 104,6 dollars le baril. L'arrêt du pipeline « Est-Ouest », seule alternative saoudienne contournant le détroit d'Ormuz, est devenu un véritable casse-tête pour Riyad. Alors que les marchés des carburants s'enflamment outre-Atlantique et en Europe, l'Allemagne et les Pays-Bas, moteurs de l'UE, peinent à remplir leurs stocks, faisant grimper le prix du gaz à 1000 dollars. Quelle réaction en chaîne frappe le marché, pourquoi le diesel bat-il des records et quels chocs énergétiques attendent le monde à l'approche de l'hiver ?

Le pétrole bondit à 104 $ : Le blocus des Houthis et l'arrêt du pipeline saoudien

La tension au Moyen-Orient provoque une véritable panique sur les marchés des matières premières :

Le Brent passe de 95,5 $ à 104,6 $ : Suite aux frappes américaines sur les pétroliers iraniens et à la menace sur le détroit stratégique de Bab-el-Mandeb, le prix du pétrole de référence a augmenté de plus de 9 dollars en une seule semaine ;

Le pipeline « Est-Ouest » paralysé : Reuters a rapporté, via des images satellites, de la fumée sur le pipeline « Est-Ouest », artère principale permettant à l'Arabie saoudite d'exporter vers la mer Rouge sans passer par le détroit d'Ormuz. Plus tard, le royaume a officiellement confirmé l'attaque et l'arrêt du pompage ;

Le port de Mokha et l'île de Périm perdus : Les Houthis, ayant imposé un blocus maritime au royaume, ont pris le port stratégique de Mokha et débarqué sur l'île de Périm, menaçant de prendre le contrôle total de l'artère pétrolière la plus importante au monde ;

L'espoir d'un accord temporaire : Seule la nouvelle du Financial Times, selon laquelle les ministres des Affaires étrangères du Moyen-Orient négocient avec l'Iran pour réguler le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, freine temporairement une envolée encore plus brutale des prix.

Le prix du diesel au sommet : Crise du carburant aux États-Unis et en Europe

La hausse du pétrole se répercute d'abord sur les produits raffinés, frappant directement le portefeuille des consommateurs, en particulier le diesel :

Aux États-Unis, 1,58 $ le litre ou 6 $ le gallon : Un nouveau record historique a été enregistré aux États-Unis : le prix du gallon de diesel a atteint 6 dollars, imposant une pression immense sur le système de transport ;

Records chroniques en Europe : Sur le Vieux Continent, le prix du diesel bat des records depuis plusieurs semaines ;

Un double choc : Comme le souligne Tim Waterer, analyste chez KCM Trade, les restrictions maritimes dans le golfe Persique et les perturbations dans les raffineries russes provoquent une pénurie de diesel, faisant grimper son prix plus rapidement que celui du brut.

Le gaz à 1000 $ : Les stocks « factices » de l'Allemagne et des Pays-Bas

Avec l'arrivée de l'automne en Europe, les prix sur le marché du gaz se sont à nouveau enflammés :

Le cap des 1000 $ en bourse : Sur le hub néerlandais TTF, les contrats de livraison mensuels ont franchi la barre psychologique des 1000 dollars. Bien qu'en légère baisse en fin de semaine, les cotations ont grimpé de 880 à 972 dollars ;

L'Allemagne et les Pays-Bas en danger : Bien que Bruxelles annonce des réserves globales dépassant 80 milliards de m³, la situation est alarmante : l'Allemagne, puissance économique européenne, et les Pays-Bas voisins n'ont pas réussi à stocker autant de gaz que l'hiver dernier ;

Achats urgents de fin d'automne : Ayant commencé à remplir leurs stocks en urgence en septembre, ces deux pays provoquent eux-mêmes une hausse des prix en bourse par leurs achats massifs ;

Le marché du charbon en plein essor : Dans le sillage de la hausse du gaz, les fournisseurs de charbon ont également augmenté leurs prix : sur le hub ARA, la tonne de charbon est passée de 138,4 à 140 dollars.

L'économie mondiale fait face à une nouvelle vague dangereuse sur les marchés pétroliers et gaziers. L'escalade des conflits au Moyen-Orient et la vulnérabilité énergétique de l'Europe augmentent le risque d'une perte totale de contrôle des prix des carburants pour la saison automne-hiver.

Selon vous, l'extension des foyers de guerre au Moyen-Orient peut-elle porter le prix du pétrole à 120-150 dollars dans les prochains mois ? L'UE et les États-Unis pourront-ils résister à cette crise ?

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