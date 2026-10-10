Les États-Unis vont-ils intervenir dans le conflit entre l'Ukraine et la Corée du Sud ?

Le grave différend diplomatique qui s'est intensifié ces dernières semaines entre l'Ukraine et la Corée du Sud est au centre de l'attention des experts internationaux. Après le rappel officiel de son ambassadeur à Kiev par la Corée du Sud le 8 octobre, les relations ont atteint leur point le plus critique depuis des années.

L'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères Pavlo Klimkine le 9 octobre Deutsche Welle (DW) a déclaré dans une interview que la seule issue à cette impasse diplomatique est la médiation de Washington et la nomination immédiate d'un nouvel ambassadeur.

«Impliquer les Américainsserait l'étape la plus logique »

Compte tenu de la position unique de la Corée du Sud dans la politique mondiale, Pavlo Klimkine a suggéré d'utiliser l'influence des États-Unis pour résoudre le problème :

L'influence de Washington à Séoul : « Impliquer les Américains dans le processus serait une étape très logique. Leur position et leurs relations là-bas sont assez solides, ils savent à qui parler et comment. Les États-Unis peuvent assurer cette médiation de manière très habile », a souligné le diplomate ;

La possibilité d'autres alliés : L'ancien ministre n'a pas exclu que d'autres partenaires, dont il n'a pas révélé les noms, puissent également apporter leur aide, et que certains partenaires aient peut-être déjà commencé à travailler en coulisses ;

Le poste d'ambassadeur vacant depuis un an : Klimkine a qualifié de grave erreur stratégique le fait que l'Ukraine n'ait pas eu d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Séoul depuis plus d'un an, et a déclaré qu'il était impératif de nommer un ambassadeur immédiatement pour rétablir le dialogue.

La racine du conflit : les prisonniers nord-coréens et la déclaration de Zelensky

La tension entre Kiev et Séoul n'est pas survenue par hasard, mais après un événement résonnant précis :

Discours à la tribune de l'ONU (23 septembre) : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé publiquement lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU que deux soldats nord-coréens capturés dans la région de Koursk en janvier 2025 à la Corée du Sud avaient été remis ;

Violation de la confidentialité et colère de Séoul : La partie sud-coréenne a déclaré que cet accord devait rester strictement confidentiel et a exigé des excuses immédiates de la part de Kiev ;

Dispute entre les ministères des Affaires étrangères et rappel de l'ambassadeur : Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a déclaré que l'accord avait été interprété différemment par les deux parties et a exprimé ses regrets que la controverse ait été rendue publique. Cependant, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, a jugé les excuses de l'Ukraine insuffisantes et, le 8 octobre, Séoul a rappelé son ambassadeur à Kiev.

La sécurité et le régime sans visa en question

La crise diplomatique porte également un coup aux futurs plans stratégiques des deux pays :

Équilibre complexe des relations : Séoul n'a pas totalement rompu ses liens avec Moscou — tout en imposant des sanctions dans certains domaines, elle maintient le commerce et la coopération dans d'autres ;

Négociations au point mort : En raison du conflit, les accords de sécurité importants entre les deux pays et les questions concernant l'introduction d'un régime sans visa pour les citoyens ukrainiens en Corée du Sud ont été gelés pour une durée indéterminée.

Le développement futur de la situation dépend de la capacité de Kiev à trouver une nouvelle voie de compromis avec Séoul, directement ou avec la participation des États-Unis.