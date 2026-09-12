«Je suis prêt à rencontrer Poutine au sommet du G20 !» : Zelensky fait une déclaration fracassante

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«Je suis prêt à rencontrer Poutine au sommet du G20 !» : Zelensky fait une déclaration fracassante

Alors que la communauté internationale suit de près les manœuvres diplomatiques complexes entourant la guerre en Ukraine, un signal géopolitique inattendu et tranchant est venu de Kiev. Dans une interview exclusive accordée au média « Deutsche Welle » (DW) depuis une base militaire à North Bay, au Canada, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt à rencontrer le président russe Vladimir Poutine en tête-à-tête lors du sommet du « Groupe des vingt » (G20) prévu à Miami, aux États-Unis.

Si le dirigeant russe se rend à ce sommet, il pourrait s'agir de la première rencontre directe entre les deux chefs d'État depuis le début des hostilités en février 2022. Affirmant que Kiev est actuellement en position de force pour les négociations, Zelensky a souligné que les résultats concrets importent plus que les discours. Cependant, cette proposition a suscité une réaction inattendue du Kremlin. Alors, qu'attend Zelensky du sommet de Miami et qu'a répondu Moscou à cette initiative ?

« Pas de mots, seuls les résultats comptent ! » : les détails de l'interview de North Bay

S'exprimant depuis une installation militaire au Canada, Volodymyr Zelensky a exprimé sa position sur sa volonté de négocier comme suit :

  • « Nous devons nous rencontrer » : « Oui, bien sûr. Nous devons y aller. Nous devons nous rencontrer, parler et prendre des décisions », a confirmé le dirigeant ukrainien quant à sa volonté de participer au sommet du G20 à Miami ;

  • Le contenu du dialogue est secondaire : Zelensky a avancé une approche extrêmement pragmatique : « Il ne s'agit pas de mots. Peu importe ce que je veux lui dire ou ce qu'il veut me dire. Seul le résultat compte. Point final », a-t-il déclaré ;

  • « Notre position sur le champ de bataille est forte » : Le président ukrainien a souligné qu'aujourd'hui, le pays est nettement plus fort sur le champ de bataille que l'année dernière, et qu'il estime donc avoir la possibilité de s'asseoir à la table des négociations en position de force ;

  • La possibilité d'une première rencontre en face à face depuis 2022 : Comme le rappelle DW, les deux chefs d'État ne se sont pas vus personnellement depuis le début de la guerre, et si une telle rencontre avait lieu, elle pourrait constituer un tournant dans la politique mondiale.

La réponse du Kremlin : Poutine ira-t-il à Miami ?

Dans le contexte de cet appel lancé depuis Kiev, les cercles officiels russes ont évalué les événements avec sang-froid :

  • La question n'a pas encore été discutée : L'assistant du président russe, Iouri Ouchakov, a fait savoir que la question de la participation de Vladimir Poutine au sommet du G20 aux États-Unis n'était même pas à l'ordre du jour pour le moment ;

  • Incertitude au Kremlin : Moscou n'a pas pris de décision finale concernant le niveau de la délégation à envoyer au sommet et la participation personnelle du président ;

  • Complexité diplomatique : Les sanctions internationales et la froideur des relations avec Washington posent de sérieuses questions logistiques et politiques sur le voyage de Poutine sur le sol américain.

La scène du G20 : une réelle opportunité pour des pourparlers de paix ou une manœuvre politique ?

La déclaration de Zelensky est interprétée de différentes manières dans les cercles politiques internationaux :

  • Initiative envers les alliés occidentaux : Par cette déclaration, Kiev pourrait tenter de prendre l'initiative diplomatique en montrant sa volonté de paix et de dialogue ;

  • Pragmatisme axé sur les résultats : Dans un contexte où les deux parties ne reconnaissent pas les déclarations de l'autre, la formule « abandonner les discours pour ne prendre des décisions que pour les résultats » est présentée comme la seule voie de compromis ;

  • Pression du sommet : La réunion du « Groupe des vingt » aux États-Unis rassemblera les dirigeants les plus puissants du monde, ce qui augmentera certainement la pression internationale sur les parties au conflit.

Le sommet de Miami pourra-t-il vraiment réunir les deux présidents dans la même pièce, ou ne sera-ce qu'un test diplomatique ? Cette question restera le sujet principal de la presse mondiale dans les semaines à venir.

Selon vous, dans quelle mesure est-il réaliste que Zelensky et Poutine se rencontrent en tête-à-tête lors du sommet du G20 à Miami et parviennent à un résultat final pour mettre fin à la guerre ? Laquelle des parties a, selon vous, la position la plus forte dans les négociations aujourd'hui ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette analyse de ce tournant inattendu de la politique mondiale avec tous les passionnés d'analyse !

Volodymyr ZelenskyVladimir PoutineSommet du G20MiamiUkraine
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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